La CEOE rechaza la propuesta del Gobierno para reducir la jornada laboral

El Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE, reunido este martes 5 de noviembre, ha rechazado por unanimidad la propuesta del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral.



En un comunicado remitido este martes y tal y como adelantó EFE, la CEOE informa de que "CEOE y CEPYME, desde la responsabilidad, no pueden apoyar dicha propuesta" dirigida a reducir la jornada máxima legal desde las 40 horas semanales hasta las 37,5 horas en 2025.



El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, había vuelto a hacer este martes un llamamiento a la patronal para que participara en lo que supondrá "un gran pacto de país" y le ha pedido que haga un ejercicio de pragmatismo.



Parece, ha añadido, que está "más pegada a consideraciones políticas que a una representación eficaz de las empresas".



"Me gustaría que se valorara el gran esfuerzo de negociación de Trabajo", ha insistido Pérez Rey.



Trabajo ha insistido en que irá adelante con la reducción con acuerdo o no de la patronal.



Para los empresarios, "modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada, y que, de hecho, ya se están pactando de forma bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva".



Dicha autonomía, añaden, está recogida en el artículo 37.1 de la Constitución, que dice que "la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios".



Por ello, la CEOE considera que la reducción de jornada debilita el marco de negociación colectiva "que ha sido fundamental para mantener la paz social durante los últimos 40 años".



Asimismo, "aboca a muchas empresas, especialmente a pymes y autónomos, a una reorganización forzada que pondrá al límite su capacidad de organización interna y su supervivencia", apunta.



CEOE y CEPYME dejan claro que "difícilmente" aumentará la productividad con la reducción de jornada en un tejido productivo compuesto en un 98 % por pymes y autónomos, y donde los sectores con mayor aportación al PIB están vinculados, entre otros, a los servicios o el turismo.



Por otro lado, consideran que adoptar medidas como ésta, con carácter general, tiene poco sentido si se tiene en cuenta las enormes diferencias existentes entre los distintos sectores económicos y entre comunidades autónomas.



La reunión de este martes se ha centrado de forma prioritaria en cómo colaborar a través de las empresas y el diálogo social en el apoyo humano y económico a las víctimas de la dana, añaden desde la CEOE.

