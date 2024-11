Los forenses: El corazón de Samuel Luiz se paró al menos seis veces tras la agresión

El corazón de Samuel Luiz se paró al menos seis veces tras la agresión que acabó con su vida, según han declarado este martes los médicos forenses encargados de la autopsia.



La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido una nueva sesión del proceso contra cinco adultos para el caso de la muerte de Samuel Luiz el 3 de julio de 2021, en el que las acusaciones piden penas de entre 22 y 27 años de prisión.



En el inicio de la prueba pericial han declarado los médicos forenses encargados de la autopsia, que han explicado que su conclusión es la de "una muerte por golpes múltiples en el contexto de una agresión".



Según los testigos, saben que aquella noche quedó inconsciente en el suelo, una persona empezó las maniobras de reanimación, que luego tuvieron continuidad primero con una ambulancia con soporte vital básico -sin médico- y después con otra con soporte vital avanzado -con médico-.



Durante estos instantes, Samuel Luiz entró en parada "en varias ocasiones", si bien no han podido precisar cuántas, y luego su corazón se paró otras tres veces en la ambulancia mientras lo trasladaban al hospital, adonde llegó a las 4:16 horas -la agresión se produjo a las 3 horas-.



Ya en el hospital volvió a entrar en parada, le hicieron maniobras de reanimación durante 90 minutos sin éxito y finalmente falleció.



Los forenses han enumerado numerosas lesiones por todo el cuerpo y han detallado que las provocadas en la cabeza generaron una presión craneal que evitó la circulación sanguínea, por lo que se produjo la muerte cerebral.



Entre las lesiones, los expertos no encontraron ningún tipo de herida defensiva, por lo que han aclarado que durante la agresión "no parece que se haya defendido".

