Amor (ATA) sugiere usar los fondos europeos disponibles para reconstruir los negocios

El presidente de la organización de autónomos ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha sugerido este martes que se utilicen los fondos europeos del Plan de Recuperación que aún no se han gastado o que se acuda al fondo de contigencia para emergencias de la Unión Europea para reconstruir los negocios destruidos por la DANA.

También ha recordado que la Fundación Amancio Ortega ha donado 100 millones de euros que, si se dividen entre 17.000 autónomos, podrían suponer una ayuda de casi 6.000 euros por cabeza.

"Tenemos fondos europeos que no hemos gastado. Y a lo mejor es una oportunidad de que esos fondos que no hemos gastado se puedan dedicar a la reconstrucción de ese tercio del tejido empresarial de Valencia que se ha visto afectado. Igualmente a otras comunidades autónomas que se han visto afectadas por esta DANA", ha indicado Amor en una entrevista con Capital Radio recogida por Europa Press.

El presidente de ATA ha reclamado ayudas directas para los entre 40.000 y 50.000 pequeños negocios que se han visto perjudicados por la DANA y ha pedido al Gobierno que sea "ingenioso" en su respuesta a los autónomos y empresarios afectados y no se limite sólo a poner en marcha lo que se hizo en pandemia, pues la situación es muy distinta.

"Ser ingenioso no solamente es poner en marcha lo que ya pusimos. Que está muy bien y que puede aliviar el primer mes y el segundo mes, incluso el tercero. Pero el problema es cómo echamos a andar esos negocios para que los llamados Expedientes de Regulación Temporal de Empleo no sean temporales de por vida, sino que tengan una fecha de caducidad", ha subrayado Amor.

Así, ha indicado que suspender el cobro del segundo pago del IRPF, aplazar el pago de impuestos, poner en marcha una línea ICO u ofrecer moratorias de tres meses para el pago de todo tipo de préstamos, aunque son medidas necesarias, no serán suficientes para volver a levantar los negocios destruidos por la DANA.

"No podemos pensar que esto tiene las mismas soluciones que tuvo la pandemia, porque estamos hablando de algo totalmente diferente. En pandemia volvimos a nuestro puesto de trabajo y estaba intacto. En estos momentos no están los puestos de trabajo intactos. Por tanto, hay que ayudar a que se restablezcan esos negocios, esas actividades, y eso no se logra exclusivamente con préstamos a bajo interés y a largo plazo", ha dicho Amor.

Su organización ha planteado una serie de medidas al Gobierno para poder recuperar los negocios afectados por la DANA, entre ellas ayudas directas de entre 6.000 y 12.000 euros para los autónomos.

En concreto, ATA ha propuesto la concesión de ayudas directas urgentes de hasta 6.000 euros para los autónomos individuales que soliciten la prestación por cese de actividad por fuerza mayor a fin de que pueda reconstruir su negocio y actividad. Los perceptores estarían obligados a mantener la actividad durante al menos 24 meses desde la concesión de la ayuda.

Esta ayuda podría llegar hasta los 12.000 euros si el autónomo ha mantenido una plantilla de dos trabajadores en el último año, con la obligación también de mantener empleo 24 meses posteriores a recibir la ayuda, sugieren desde ATA.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es