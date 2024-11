Nuria Fergó revela la razón por la que ha pospuesto su boda con Juan Pablo Lauro

Un año y medio después de comenzar su relación sentimental, en septiembre de 2023, Nuria Fergó anunciaba su boda con Juan Pablo Lauro, compartiendo en redes sociales cómo su novio le pidió de la manera más romántica imaginable -de rodillas ante la torre Eiffel de París y con un impresionante solitario de diamantes- que se casase con él.

En los últimos meses la triunfita ha asegurado que su boda sería una fiesta íntima solo para sus amigos y familiares más cercanos, sin concretar cuándo le daría el 'sí quiero' al exmarido de Irene Villa. Y ahora ha confirmado que su enlace tendrá que esperar por un motivo de peso: su carrera profesional.

Así nos lo ha contado este lunes, después de estrenar su nuevo espectáculo, 'Toda una vida' -un homenaje a María Dolores Pradera en el centenario de su nacimiento- en el nuevo Teatro Alcalá de Madrid. "Me están saliendo unos proyectos muy bonitos, son unos regalos, fruto del trabajo y el esfuerzo. Y la prioridad es el trabajo, que es lo que nos da de comer, de estar a gusto, y lo otro -su boda- ya lo he dicho, eso es una fiesta. Porque realmente yo, es que realmente yo estoy conviviendo como si estuviera casada, es que es lo mismo" ha explicado, reconociendo que el trabajo es su prioridad y por eso ahora mismo no tiene tiempo de organizar su enlace con Juan Pablo, del que sigue tan enamorada como el primer día.

Y precisamente han sido sus compromisos profesionales los que le han impedido volcarse en ayudar hasta ahora a la población de Valencia afectada por la DANA, aunque como ha relatado, "mañana mismo me pongo en marcha. Voy a ir a comprar cosas, ropas... Es que lo necesito, me siento mal, tengo mucha impotencia de no saber qué hacer". "Nos puede pasar a nosotros, y no tener a nadie que te dé agua, que estés en esas circunstancias, que no tengas una casa para dormir. Es que me llevo una semana rarísima, pero rara, porque claro, sigues con tu vida y me siento mal, pero yo quiero ayudar, quiero aportar" desvela emocionada.

Tampoco ha podido colaborar hasta ahora aportando su granito de arena Irene Villa, ya que el temporal la sorprendió en el Machu Pichu, de luna de miel con David Serrato tras su boda el pasado 21 de septiembre. Desde allí ha compartido un conmovedor mensaje acordándose de los familiares de los fallecidos y de todas aquellas personas que lo han perdido todo con el temporal. "Que la fuerza de la esperanza reconstruya las zonas afectadas y, sobre todo, los corazones arrasados" escribía en sus redes sociales.

Unas palabras que Nuria ha aplaudido, dejando a un lado el cruce de 'dardos' que se ha lanzado con la exmujer de Juan Pablo en los últimos tiempos: "Como cualquier humana, es que a quién no le va a doler eso. A todo el mundo, el que no le duela es que no es humano".

"Por eso hay que estar con ellos a tope, intentar que termine pronto y que vuelvan a la normalidad, que eso es lo más importante. Olvídate ahora de que seamos conocidos, somos una persona más. Me podría haber pasado a mí y yo quiero ayudar en lo que sea, en lo que pueda. Y no me voy a quitar barro porque no sé si puedo ir, meterme allí, pero te lo juro que iría" asegura.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es