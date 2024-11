Bruselas reitera a España su ofrecimiento de ayuda ante las inundaciones "sin precedentes"

La Comisión Europea reiteró este lunes al Gobierno de España la disposición de la Unión Europea a ayudar ante la "tragedia" que las inundaciones "sin precedentes" han causado en el país, especialmente en Valencia.



Ese ofrecimiento lo volvió a hacer hoy el comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, en una reunión con el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, en Bruselas, para tratar las inundaciones "sin precedentes" en España.



"Reiteré la disposición de la UE a ayudar después de esta tragedia en plena solidaridad con las personas y comunidades afectadas" por la dana, señaló Lenarcic en la red social X.



De la cartera del político esloveno dependen los mecanismos de satélites Galileo, que se activó el 30 de octubre, y el de protección civil.



El Ejecutivo comunitario activó tras las inundaciones el sistema de satélites Copernicus, encargado de la observación y monitorización de la Tierra, para ayudar a coordinar a los equipos de rescate que hacen frente a los efectos del temporal en España.



La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya indicó entonces que había ofrecido a España activar el mecanismo de protección civil de la Unión Europea, cuyo objetivo es reforzar la cooperación en materia de protección civil entre los Estados miembros del club comunitario y otros diez países, para dar una mejor respuesta ante catástrofes.



Fuentes comunitarias explicaron que tras las inundaciones que hubo en septiembre en el centro de Europa, Hungría sí pidió la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, pero no Eslovaquia, ni Austria.



"Reunión en Bruselas con la Comisión Europea. He abordado con el comisario Janez Lenarcic y con la directora de la Dirección General de Regiones, Themis Christophidou, los recursos e instrumentos para apoyo y reconstrucción por los efectos de la DANA", escribió en la misma red social Albares.



El departamento de Christophidou controla el Fondo Europeo de Solidaridad.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo el sábado que se han iniciado los trámites para activar el Fondo de Solidaridad con el que cuenta la UE para ayudar a financiar las labores de recuperación tras un desastre natural, con un presupuesto anual de 1.144 millones de euros.



Las mismas fuentes comunitarias explicaron que la activación de este fondo acostumbra a llevar tiempo porque primero hay que hacer una evaluación de los daños y que, tras la petición formal, Bruselas puede avanzar hasta un máximo de 50 millones de euros del total.



Por otra parte, la Comisión Europea evitó este lunes pronunciarse sobre la gestión de las inundaciones en España, pero el Ejecutivo comunitario entiende que se trata de "en una situación muy difícil" que hace "normal que las persona expresen sus sentimientos" de "dolor" e "ira".



"Creo que es obvio que hay muchas personas que se encuentran en una situación muy difícil y estresante, y por lo tanto es normal que las personas expresen sus sentimientos. Entendemos la profundidad del dolor y de la ira que sienten las personas; ¿quién no lo haría en tales circunstancias?", declaró en rueda de prensa el portavoz jefe de la Comisión Europea, Eric Mamer.



El portavoz, no obstante, precisó que no le corresponde a las autoridades comunitarias "comentar cómo las autoridades españolas están manejando la situación" ni hacer valoraciones políticas sobre los altercados registrados el domingo en Paiporta (Valencia) durante la vista de los reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.



"Lo que es definitivamente importante es que todos hagan todo lo posible para ayudar a los ciudadanos de Valencia y la región a sobrellevar la situación. La UE, como saben, ha proporcionado el apoyo que ha podido, en particular en forma de imágenes satelitales, y estamos preparados para asistir de cualquier otra manera que se considere apropiada", agregó Mamer.

