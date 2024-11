Irán clama contra Israel en el 45 aniversario del asalto a la embajada de EE.UU.

Irán clamó este domingo contra el “perro rabioso” de Israel y en apoyo de Hizbulá y Hamás durante la conmemoración del 45 aniversario de la toma de la embajada de EE.UU. en 1979, en medio de una nueva espiral de tensión entre Teherán y Washington por la escalada bélica de Tel Aviv en la región.



“Muerte a Israel” y “Muerte a Estados Unidos” resonó frente a la antigua embajada estadounidense en Teherán, rebautizada como el “Nido de Espías” y convertida en un museo, donde este año muchos portaban retratos de los asesinados líderes de la milicia libanesa Hizbulá Hasan Nasralá y del grupo palestino Hamás Yahya Sinwar, aliados de Teherán.



Una instalación hasta recreaba la muerte a mediados de octubre de Sinwar, con un niño sentado como el palestino en un sillón y con un palo en la mano, en medio de una masa de miles de entusiastas manifestantes que entonaban cánticos contra Israel.



“Estoy aquí con mi hija de cuatro años y mi esposa para dar un golpe duro a Estados Unidos e Israel, que es un asesino de niños”, dijo a EFE Eshagh, un empleado de una empresa de seguros de 52 años.



Javad Eslami, un jubilado de 65 años, afirmó que todos los años participa en estas celebraciones para “demostrar su apoyo a la República Islámica y sus ideales” y arremetió contra Washington.



“Los acontecimientos en la región han demostrado la verdadera identidad de Estados Unidos que ha estado respaldando todos los crímenes de Israel”, dijo.



Así, Israel, Hizbulá y Hamás fueron los protagonista de la conmemoración de la toma de la embajada estadounidense y de 52 diplomáticos como rehenes el 4 de noviembre de 1979 durante 45 días, lo que desencadenó una tensión entre ambos países que aún perdura, como recordaron altos cargos iraníes.



“Avisamos a Israel y a Estados Unidos que si no cambian su comportamiento, se acercarán a su colapso y destrucción”, dijo el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hosein Salamí, frente a la embajada.



El militar aseguró que “Hizbulá no está satisfecha con no ser derrotada. Quiere enterrar a Israel”, país al que se refirió como el “perro rabioso” de Estados Unidos.



También enfatizó que el llamado Eje de la Resistencia -la alianza antiisraelí liderada por Irán-continuará luchando contra “los tiranos que gobiernan Washington y Tel Aviv” sin temer las amenazas de sus enemigos.



Las tensiones entre Irán e Israel -y por ende Estados Unidos- se ha disparado en los últimos meses tras el intercambio de ataques con misiles.



Irán bombardeó con unos 180 misiles Israel el 1 de octubre como venganza por la muerte de Nasrala en Beirut y del líder de Hamás Ismail Haniyeh en Teherán en julio.



Como respuesta, Israel atacó a su vez hace ocho días objetivos militares en tres provincias iraníes, en una acción que provocó la muerte de cinco personas y nuevas promesas de Teherán de que responderá.



El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, advirtió ayer a Israel y Estados Unidos que "recibirán una respuesta aplastante" por el ataque, una postura que apoyaron hoy participantes en las conmemoraciones.



“Irán debe de responder de manera sorpresiva a Israel”, dijo a EFE el clérigo Mahdi Hashempour.

