La lluvia aplaza la clasificación en Interlagos, donde Norris gana el sprint

La sesión de clasificación para el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en el circuito de Interlagos, ha quedado aplazada hasta este domingo a causa de la fuerte lluvia caída sobre la pista durante la tarde de este sábado.



La cronometrada principal, que tenía que haber arrancado a las 15.00 locales (19.00 CET/18.00 GMT), se fue retrasando varias veces hasta que, en vista de que la lluvia no cesaba y que la pista estaba cada vez más anegada; y con la certeza de que no se iba a poder completar con luz natural, la FIA (Federación Internacional del Automóvil) decidió que se disputara este domingo, horas antes de la vigésima primera de las 24 carreras del Mundial más largo de la historia.



Con anterioridad, este sábado se disputó el sprint, en el que el ganador, el inglés Lando Norris (McLaren), le recortó tres puntos al líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -cuarto en la prueba corta- en la general del campeonato.



Verstappen lidera ahora el Mundial con 367 puntos, 44 más que Norris y con 70 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari); a falta de cuatro carreras y del último sprint, en Qatar, en la penúltima prueba de un campeonato que se cerrará en Abu Dabi el próximo 8 de diciembre.



Aún no se ha anunciado el horario de la calificación de este domingo.

