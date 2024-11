Rafael Amargo confiesa estar tranquilo tras su absolución

Rafael Amargo se dejaba ver este viernes en la presentación pública del primer libro de Juan José Ballesta, 'La vida mejor: El Bola, la fama, el cine y todo lo demás'. Retomando su vida poco a poco tras el bache judicial por el que ha pasado, el bailaor granadino hablaba con la prensa y desvelaba cómo se encuentra.

En cuanto a Ballesta, Amargo desvelaba que "es una persona que llega y se hace el análisis del contexto de situación rapidísimo... me refiero a la hora de trabajar, ¿no?" y como persona le definía como "brillante, natural y con una espontaneidad maravillosa".

Feliz por su situación personal, el artista confirmaba que "la fiscalía no va a recurrir" a su absolución por el presunto delito de tráfico de drogas, por lo que "ya he ganado todo y he acabado todo gracias a Dios. Ya, sí, ya estoy tranquilo".

Además, recordaba que "no tuve el apoyo de nadie. También fui el primero de esta táctica de ir haciendo como cada dos o tres meses le toca uno. Entonces, como fui el primero, pues la gente se asustó".

Después de demostrarse su inocencia, desvelaba que "no me han respondido en el gobierno a ninguna de las cartas que le he mandado, como si de ellos no fuera y es totalmente de una cosa de ellos" y aprovechaba para pedir que le vuelvan a poner "en el sitio donde estaba, ya que se ha demostrado que soy inocente".

