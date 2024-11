Almería y Córdoba cruzan sus dinámicas opuestas

Almería y Córdoba juegan este domingo en el 'Stadium' almeriense un duelo de rivalidad andaluza de dinámicas inversas en el que los locales miran hacia arriba con su tercer triunfo consecutivo en casa y los cordobesistas persiguen salir de abajo con sus primeros tres puntos como visitantes.



Los de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' llegan al encuentro después de no haber perdido ninguno de los tres últimos partidos de Liga, en los que ha sumado 7 de los 9 puntos en juego, y de ganar sus dos anteriores actuaciones en el UD Almería Stadium; mientras que el Córdoba llega tras caer eliminado en Copa del Rey por el Olot de Segunda RFEF.



El Almería, quien sí pasó el fielato copero, podría recuperar efectivos como el ghanés Iddrisu Baba, que se quedó sin jugar los últimos tres compromisos, dos de Liga y uno de Copa; y cuenta con la baja del centrocampista argentino Lucas Robertone, que sigue su proceso de recuperación de la intervención quirúrgica a la que fue sometido recientemente.



Un debate provocado por el buen rendimiento está en la portería, en la que se disputan la titularidad Fernando y Luis Maximiano. El murciano fue clave en el último triunfo ante el Albacete y podría ser el elegido para mañana, en un once donde, a tenor de lo visto el miércoles, Pozo parece tener opciones de estar de inicio, al igual que Bruno Langa.



La vuelta de Radovanovic a la convocatoria, tras descansar en Copa, también le hace ser favorito para acompañar a Chumi en el centro de la zaga.



Por su parte, el Córdoba busca resarcirse como visitante para sumar su primera victoria lejos de El Arcángel, ya que el conjunto dirigido por Iván Ania aún no ha logrado vencer lejos de su estadio, tras sumar derrotas ante Mirandés (1-0), Elche (3-1), Huesca (4-1), Granada (1-0) y Racing de Santander (2-0).



Los únicos resultados positivos que han logrado los blanquiverdes como visitantes fueron el empate cosechado ante el Albacete (1-1), toda vez que, en su último duelo, empataron en Copa del Rey ante la UE Olot (1-1), pero acabaron cayendo derrotados en la tanda de penaltis (4-3).



Los cordobesistas no podrán contar por lesión con Adilson y Mati Barboza, mientras que Jacobo cumplirá su segundo encuentro de sanción, y recuperarán a Álex Sala.



Alineaciones probables:



Almería: Fernando; Pozo, Chumi, Radovanovic, Langa; Arribas, Melero, Lopy, Melamed; Baptistao y Luis Suárez.



Córdoba: Carlos Marín; Carlos Isaac, Lapeña, Martínez, Calderón; Isma Ruiz, Álex Sala; Carracedo, Théo Zidane, Ander Yoldi; y Antonio Casas.



Árbitro: Oliver de la Fuente Ramos (Comité castellano-leonés).



Estadio: UD Almería Stadium.



Hora: 16.15.

