Álora sigue sin agua potable cuatro días después de iniciarse el temporal

El municipio malagueño de Álora continúa sin agua potable cuatro días después del inicio del temporal a causa de una dana, aunque previsiblemente a lo largo de la tarde se restablezca poco a poco el suministro.



El alcalde de Álora, Francisco Martínez, ha indicado a EFE que este viernes por la tarde ya entraba el agua potable en los depósitos del suministro del municipio y se esperaba que este sábado todos los vecinos recuperaran el agua corriente en sus casas.



Ha explicado que no ha sido posible debido a una tormenta que se ha producido esta pasada noche y que ha provocado que vuelva a salir el agua demasiada turbia.



No obstante, Martínez confía que en las próximas horas se pueda volver a restablecer el agua porque los técnicos no dejan de trabajar en ello y ha precisado que ya hay muchos aljibes que se han llenado.



El regidor ha indicado que ya solo quedan tres o cuatro familias incomunicadas en diseminados del término municipal, pero ha confirmado que se les ha llevado comida y medicinas ya que algunas cuentan con personas mayores.



Respecto a los caminos ha indicado que no están en perfectas condiciones, pero se está intentado restablecer el paso para que los vecinos puedan entrar y salir así como comprar lo que necesiten.



Tres municipios malagueños, Álora, Cártama y Valle de Abdalajís, han pedido la declaración de zona gravemente afectada por la dana para hacer frente a los cuantiosos daños provocados a su paso por la tormenta.



Estos ayuntamientos han enviado un escrito a la Subdelegación del Gobierno en Málaga solicitando que dé traslado al Ministerio del Interior la petición de la declaración de sus municipios como zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil, tras los daños causados por la dana.



Los municipios afectados han sufrido inundaciones en multitud de huertas, explotaciones agrícolas, ganaderas e incluso ha llegado a afectar a parte de zonas urbanas.



También por la intensidad de las lluvias en un corto espacio de tiempo, se han visto afectado numerosos saneamientos y se han inundado sótanos y garajes de viviendas.



Estos ayuntamientos hacen esta petición con el objeto de que se regulen líneas de ayudas en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica que se han producido y se establezcan los procedimientos para su concesión.

