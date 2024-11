Los invitados de la boda de Ana Guerra y Víctor Elías desvelan cómo ha sido

Tras dos años de insaciable amor, Ana Guerra y Víctor Elías se daban el 'Sí, quiero' este jueves, 31 de octubre, en la finca Prados Moros en plena Sierra de Guadarrama, a media hora de Madrid, rodeados de todos sus seres queridos.

Una boda de la que solo pudimos ver las entradas de los invitados ya que los novios habían cerrado una exclusiva... por lo que en los próximos días podremos ver cómo fue el gran día para los dos tortolitos.

Belén Rueda, Fran Perea, Adrián Rodríguez, Alfred... fueron algunos de los rostros conocidos que asistieron al enlace, además de Henar Ortiz, tía de la Reina Letizia y que, teniendo en cuenta la estrecha relación que tenía con su prima Amelia Álvarez del Valle -madre de Víctor, que falleció a finales de julio de 2022 tras una larga enfermedad- quiso ser testigo de esta unión.

A la salida, algunos de ellos atendieron a los medios y confesaron cómo había ido todo, como Roberto Leal, al que se le preguntaba si había acudido al enlace el padre de la Reina Letizia y contestaba: "Yo es que no conozco a nadie, yo no conozco, te lo aseguro yo me he sentado en una mesa en la que me he divertido mucho y ya está".

Por su parte, Nerea Rodríguez huía de la prensa para no dar detalles sobre la boda aunque explicaba que todo había ido "muy bien, muy bien, ha ido muy bien. Muy divertido, muchas gracias" y añadía: "Yo siempre lloro".

El padre de la novia, Antonio Guerra, se bajaba del autobús de la boda y rápidamente se sube a un taxi para evitar las preguntas, pero desvelaba que "todo ha ido muy bien".

Adrián Rodríguez salía de la finca deseando "que sean muy felices y mucha salud" y, además, comentaba que la novia ha cantado: "Sí, ha estado genial, muchas gracias".

Por último, Martín Ceballos confesaba que la boda ha estado "súper bien, increíble, no ha faltado detalle, hemos comido mucho, así estamos. Ha estado muy bien".

