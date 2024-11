Los farmacéuticos urgen a no hacer donaciones ni recogidas directas de medicamentos

La Organización Farmacéutica Colegial ha recordado a la población la importancia de canalizar la ayuda y solidaridad con los afectados por la dana a través de organismos oficiales y no hacer donaciones ni recogidas directas de medicamentos "por razones legales y sanitarias".



En un comunicado, los farmacéuticos han mostrado toda su solidaridad con las víctimas de la tragedia, cuyo impacto están siguiendo muy de cerca para ayudar a paliar los estragos que se están causando en el acceso a los medicamentos y a la prestación farmacéutica.



Los primeros datos recogidos por los colegios de farmacéuticos han contabilizado más de 200 farmacias afectadas, la gran mayoría de la provincia de Valencia, señala la organización, que agrupa colegios, consejos autonómicos y el Consejo General.



Desde los colegios de farmacéuticos locales más aquejados por las inundaciones se han habilitado medidas excepcionales junto a la administración para garantizar la prestación farmacéutica en estas zonas.



La Organización permanece activa y colaborando con las distintas administraciones y la distribución farmacéutica para garantizar el acceso a los medicamentos a todos los ciudadanos.



Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se han activado medidas extraordinarias como la posibilidad de que los pacientes que no dispongan de documentación puedan recoger medicación prescrita en las oficinas de farmacia con el número de DNI.



En el caso de los mutualistas del Estado – MUFACE, MUGEJU e ISFAS – el Consejo General está trabajando para implantar una solución que facilite la dispensación de medicamentos a los más de dos millones de beneficiarios.



Además, se ha sumado a la iniciativa de Farmamundi para la recaudación de fondos de ayuda para los afectados donde se pueden realizar las donaciones.



Con todo, ha querido concluir recordando a la población la importancia de canalizar la ayuda y solidaridad a través de organismos oficiales y de que no haga donaciones ni recogidas directas de medicamentos por que, debido a razones legales y sanitarias, deben realizarse por entidades especializadas en esta labor.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es