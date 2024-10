Especial EEUU: Los gráficos clave de las elecciones

El reloj de la cuenta atrás para las elecciones norteamericanas ya empieza a acercarse a su fin, quedan poco más de 4 días para que se abran las urnas y se decida el resultado de una contienda histórica. Desde SW Demoscopia, llevamos varias semanas trabajando con nuestros modelos para intentar vaticinar el resultado de la elección. En este artículo, repasaremos la situación a 31 de octubre, con los gráficos que ayudan a contar la historia.

Lineas que se cruzan

Ya sabemos que los porcentajes de voto nacionales no cuentan toda la historia, y si cuentan alguna no es quien va a ganar las elecciones. Lo que si nos dicen es que la contienda no puede estar más igualada. Según los últimos datos recopilados hasta el 31 de octubre, Kamala Harris tiene una ligera ventaja con un 48.48% de intención de voto frente al 48.59% de Donald Trump, con un 2.92% de indecisos. El margen entre los candidatos queda por tanto en b. Esto se puede ver en el gráfico superior, donde la linea que marca los porcentajes ha ido acercándose más y más, hasta el punto en el que se cruzan tanto, que para ver las diferencias habría que ampliar hasta las décimas.

Harris Vs. Trump: Evolución diferencia de votos nacional

La forma de contar la historia puede ser muy diferente, en el gráfico que vemos arriba, podedmos observar de una manera diferente como los demócratas han tenido una aparente ventaja en las encuestas nacionales, que han ido perdiendo a medida que iban pasando los días y más indecisos terminan por elegir a su candidato.

Las elecciones donde sólo eligen 7 estados

La batalla en los estados bisagra, la más importante de todas, se ha recrudecido en los últimos días. A principios de semana, nuestros modelos sólo medían una ligera ventaja de Harris en Michigan, por 0.3, ahora a 31 de octubre, esa ventaja se ha ampliado a 0.8, y le sigue Wisconsin, que cambia de color por una ventaja de 0.9 para Harris. En los demás estados, también se acercan los candidatos, sobre todo en Carolina del Norte, Nevada y Pensilvania, donde les separan poco más de 5 décimas. Esto hace que la elección esté absolutamente abierta e igualada.

Si eliminamos los estados indecisos y asumimos que cada estado se inclina por el candidato que lidera las encuestas actuales, el mapa final mostraría a Donald Trump como ganador, con 287 votos electorales frente a los 251 de Kamala Harris. Con este ajuste, Harris se quedaría relativamente cerca de su rival, aunque sin alcanzar la mayoría necesaria para ganar la presidencia.

Harris vs Trump: Proyección sin estados en disputa

Mirando a la noche del 5 de noviembre

Teniendo en cuenta la situación actual, a menos que a lo largo del fin de semana se confirmen las tendencias de Kamala Harris, y se afiance, o recupere alguno de los estados que ahora tiene Trump, la única forma de saber de forma definitiva el resultado de las elecciones será esperar a la larga noche de 5 de noviembre, donde de una vez se decidirá el destino del país. Hasta el martes, SW Demoscopia seguirá cubriendo las elecciones, puedes seguirnos en twitter para ver las últimas novedades.

David López, Rafael Román y Sergio Herrera. SW Demoscopia.

