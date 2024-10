El Kremlin dice que la petición de misiles Tomahawk demuestra que Kiev está "muy nervioso"

Las autoridades ucranianas están "muy nerviosas" por la situación en los frentes, aseguró este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al comentar la petición de Kiev a Estados Unidos de desplegar misiles Tomahawk en Ucrania.



"La dinámica en los frentes es clara y evidente, la ven tanto en nuestro país, como en Estados occidentales", aseguró Peskov en su rueda de prensa diaria en referencia al avance ruso en el este de Ucrania.



Agregó que dada la situación, Kiev está "muy nervioso" y procura frenar la ofensiva de Moscú.



Además, con la petición de nuevo armamento, las autoridades ucranianas buscan aumentar la implicación de Occidente en el conflicto y "legitimar" esa situación.



"Ese es el objetivo final de todos esos ardides", subrayó.



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, criticó la víspera a la Casa Blanca por filtrar a los medios que el llamado Plan de la Victoria de Kiev incluía la petición supuestamente secreta de desplegar misiles Tomahawk como parte de un paquete de armamento no nuclear para forzar a la paz a Rusia.



"Esto era información confidencial entre Ucrania y la Casa Blanca. ¿Cómo entender estos mensajes? Esto significa que no hay nada confidencial entre aliados", dijo Zelenski en una reunión con periodistas celebrada en Reikiavik, Islandia.



El presidente ucraniano hizo estas declaraciones después de que el diario New York Times publicara que Zelenski pidió a EE.UU. estos misiles de largo alcance capaces de alcanzar objetivos a unos 2.500 kilómetros de distancia.

