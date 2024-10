Dos niños y dos adultos muertos en bombardeo israelí de un hospital del norte de Gaza

Cuatro palestinos, entre ellos dos niños, murieron por un bombardeo israelí contra el hospital Kamal Adwan de Beit Lahia, en el norte de Gaza, dirigido al almacén de medicamentos del centro, informó la agencia palestina de noticias Wafa.



"Hace poco atacaron la tercera planta del hospital, que contenía las medicinas y suministros médicos que quedaban, causando grandes daños", recogió un comunicado del Ministerio de Sanidad gazatí.



Un portavoz del Ejército aseguró a EFE que no están al tanto de ningún ataque contra el Kamal Adwan y que el incidente se encuentra bajo revisión, si bien insistió en que Hamás "ha incrustado sus infraestructuras y milicianos" dentro del hospital, en el que dijo haber hallado armas y detenido a combatientes en su incursión hace una semana.



La organización islamista Hamás, por su parte, calificó el ataque contra el centro como un "crimen de guerra".



Según Wafa, el Kamal Adwan había recibido estos medicamentos hace cinco días a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para paliar el constante desabastecimiento que sufren las clínicas del norte a causa del asedio al que el Ejército lo somete desde hace 27 días.



Además, el ataque hirió a cuatro trabajadores del centro por quemaduras a causa del incendio que desató el ataque.



El director del Kamal Adwan, Hussam Abu Safiya, aseguró que el hospital ha tenido que detener las actividades quirúrgicas que estaban llevando a cabo a causa de los ataques israelíes.



Los vídeos grabados en el interior del hospital muestran zonas en las escaleras que suben a la tercera planta del centro en llamas.



Además, la ofensiva israelí en el norte sigue afectando a las labores de los servicios de emergencias gazatíes, que denuncian llevar nueve días consecutivos sin funcionar.



"Miles de ciudadanos quedaron sin atención médica y humanitaria", denunció la Defensa Civil del enclave, que reclamó además una intervención que les permita recuperar las ambulancias y camiones de bomberos retenidos por las fuerzas armadas junto al cementerio de Beit Lahia.



Según un comunicado del portavoz de este servicio de emergencias, Mahmud Basal, un avión israelí dispara a quien se acerca a estos vehículos.



Beit Lahia, Yabalia y su campo de refugiados y Beit Hanoun son las tres ciudades del norte de Gaza que desde hace casi un mes sufren un intenso cerco militar, entre bombardeos e incursiones terrestres, que han acabado con la vida de más de 1.000 palestinos.



En Yabalia, una de las zonas más castigadas por la ofensiva, el Ejército dijo haber atacado en los últimos días "decenas de infraestructuras terroristas y almacenes de armas", según un comunicado emitido esta mañana.



Sus operaciones continuaron también en el centro de la Franja, donde "desmantelaron una fábrica de armamento y otras infraestructuras militares".



En el campamento de refugiados de Maghazi, en el corazón del devastado enclave, otras cuatro personas perdieron hoy la vida por el ataque de un dron israelí contra un vehículo.



Desde octubre del año pasado, cuando Israel lanzó su campaña militar contra Gaza en respuesta al ataque de Hamás en el que 1.200 personas murieron en territorio israelí, más de 43.100 personas han perdido la vida en la Franja por los constantes bombardeos e incursiones del Ejército, la mayoría mujeres y niños.



Además, más de 101.500 personas han resultado heridas por el fuego israelí, según el recuento del Ministerio de Sanidad del enclave. Estos datos no tienen en cuenta los miles de cadáveres que continúan entre los escombros de los edificios o en las carreteras, y a los que los equipos de rescate aún no han podido acceder.

