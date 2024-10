A Guardiola se le vuelve a escapar el póker

Pep Guardiola seguirá una temporada más sin el imposible póker de títulos en Inglaterra. La combinación de Premier League, Champions League, FA Cup y Copa de la Liga seguirá siendo una utopía para el técnico español, que este miércoles dejó escapar el título menos importante al perder contra el Tottenham Hotspur (2-1).



Por cuarto año consecutivo, Guardiola 'pasa' de la Copa de la Liga, un trofeo que ya ha ganado cuatro años, y lo advirtió en la previa. "Jugaré con el equipo B", confesó el de Sampedor, que puso de titulares a tres canteranos, rodeados eso sí de titulares como Ilkay Gundogan, Phil Foden, Ruben Dias, John Stones, Nathan Aké y Rico Lewis. No fue tan 'equipo B' como se pintaba.



Aun así, el Tottenham, que acostumbra a hacérselo pasar siempre mal al City, se puso 2-0 arriba a los 25 minutos, una verdadera rareza para los 'Sky Blues'.



Con dos goles, bien distintos, además, el primero fue la culminación de una contra por el perfil derecho, lanzada por Archie Gray, continuada por un taconazo de Brennan Johnson y catalizada por Dejan Kulusevski, que transportó el balón hasta el área y se lo puso a Timo Werner para que fusilara a Stefan Ortega. El alemán por fin se estrenó como goleador esta temporada.



El segundo tanto volvió a llevar la firma de asistencia de Kulusevski, pero esta vez el sueco sólo tuvo que dársela a Pape Mate Sarr en la frontal para que el senegalés colocase un precioso disparo con rosca junto al palo. Vista la repetición desde atrás, no hubiera sido de extrañar que Ortega se pensara que la pelota iba fuera, porque cogió una rosca espectacular.



Con 2-0 y el Tottenham Hotspur Stadium vibrando, el City acortó distancias en el ocaso del descuento de la primera parte, cuando Matheus Nunes culminó en el segundo palo un centro de Savinho.



Nunes, hasta hace no mucho un jugador residual para el City, lleva dos goles y una asistencias en sus tres últimos partidos. Savinho, por su parte, se hizo mucho daño en el tobillo en la segunda mitad y se tuvo que marchar en camilla y llorando, uniéndose a la lista de lesionados del City, que incluye a Rodrigo Hernández, Kevin de Bruyne, Jeremy Doku, Jack Grealish y Oscar Bobb.



El 2-1 era un resultado corto para el Tottenham y resistir durante 45 minutos al equipo de Guardiola, pero la realidad es que el que tuvo las ocasiones para el 3-1 fue el de Ange Postecoglou, ya que Stefan Ortega evitó los tantos de Kulusevski, Johnson y Richarlison.



El brasileño, a escasos minutos del final, debió matar el partido, pero fue incapaz de definir solo delante de Ortega tras un defectuoso saque de banda de Gvardiol.



Ya en el tiempo de descuento, Yvess Bissouma sacó en la línea de gol un disparo a bocajarro de Matt O'Reilly y el Tottenham será el que esté en la siguiente ronda de la Copa de la Liga, una vez más soñando con un título que acabe con una sequía que dura ya 16 años y que se remonta al triunfo de Juande Ramos en esta misma competición en 2008.



El City seguirá un año más sin el póker de títulos y sin la que en su día fue su competición fetiche y que ganaron de forma ininterrumpida entre 2018 y 2021. Los 'Sky Blues' seguirán, como mínimo, a dos títulos del Liverpool, 'rey' de la Copa de la Liga.

