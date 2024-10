Alcaraz: "No quiero verme como el relevo de Rafa, salgo perdiendo"

Carlos Alcaraz aseguró que Rafa Nadal es su referente en el mundo del tenis, pero dijo este miércoles que no quiere verse como su relevo porque saldría perdiendo en la comparación.



"Que se retire Rafa es una pena para el deporte español, para el deporte general, para mi. Crecí viendo a Rafa y una de las razones por las que quise ser profesional del tenis, que me inspiran para seguir entrenando", dijo el número 2 del mundo en una entrevista a la cadena pública France 5.



"No quiero verme como el relevo de Rafa, salgo perdiendo por todo lo que ha hecho para el tenis, para el deporte en España", indicó el jugador.



Alcaraz aseguró que tratará de disfrutar de los últimos partidos de Nadal, que compartirá en la Copa Davis en Málaga el mes próximo.



El jugador se mostró encantado de estar en París, "una ciudad preciosa y que tiene los mejores torneos del mundo".



Reconoció que la victoria en Roland Garros del pasado mes de junio fue especial porque ese torneo "tiene un hueco en (su) corazón".



"Es el torneo que veía de pequeño, tenía mucha ilusión de poder participar y ganarlo algún día. Cuando lo gané me vinieron esos momentos bonitos de verlo en casa, de ver a Rafa ganarlo tantas veces, quería poner mi nombre en la lista de ganadores", indicó.

"Voy a intentar ayudar en lo posible" a los afectados por la DANA

Carlos Alcaraz, que participa en París en el Masters 1.000 de la capital francesa, aseguró este miércoles que tratará de poner su notoriedad al servicio de los afectados por la DANA que hasta el momento ha provocado cerca de un centenar de muertos en el levante y sur español.



"Soy una imagen conocida, voy a intentar ayudar en lo posible, dentro de lo que pueda (...) Es un momento bastante complicado, no solo en las provincias afectadas, en toda España. Espero que pase pronto", aseguró el español en la entrevista.



El tenista aseguró que conoció las consecuencias de la DANA al despertarse por la mañana, un día después de haber logrado la clasificación para octavos de final del Masters 1.000 de París, donde mañana jueves se medirá al francés Ugo Humbert.



"Las imágenes y vídeos que pude ver no son agradables para ningún ciudadano, para ningún español", señaló.



Alcaraz, nacido en la localidad murciana de El Palmar, destacó que vive el momento "con incertidumbre" por "los afectados, los muertos, los desaparecidos".



"Me siento muy familiarizado con todo y me duele como si fuera de esa ciudad", aseguró el jugador.

