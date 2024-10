Elisa Mouliaá estalla contra la prensa: "Errejón me acosó, no me violó porque le paré"

Superada por la cantidad de titulares e informaciones que ha protagonizado desde que hizo público que Íñigo Errejón presuntamente la agredió sexualmente en el año 2021, Elisa Mouliaá ha estallado muy nerviosa ante las cámaras para defender su relato y dejar claro que si el expolítico no la violó es porque "le paré".

"Estáis tergiversando todo. No me violó porque le paré y allí fue cuando... ¿Sabes? Entonces, se ha quedado con eso y parece como que no me forzó en ningún momento. No, hubo acoso y luego paró. No me llegó a violar y ya está. Eso es lo que tengo que decir" ha sentenciado, indignada con que se dude de su versión.

Como ha asegurado, respeta lo que opine cada uno pero pide "respeto" para ella. "Si la gente quiere hablar, que por favor lea y vea la sucesión de hechos, pero que no hable sin saber. Solo pido eso" ha apuntado, afirmando tajante que "no le quito ninguna importancia a lo que pasó porque sino no hubiera hablado".

Su opinión sobre Errejón tras definirlo como un 'psicópata' y un 'narcisista', está clara: "No era un tío normal. No es un tío normal. Esa persona usa el poder y ya está. Y me pareció asqueroso y punto". "Y yo hablo por las demás y para que no lo vuelvan a cometer" sentencia, revelando que por el momento ni el expolítico ni su entorno se han puesto en contacto con ella, aunque sí otras víctimas del exportavoz de 'Sumar' en el Congreso de los Diputados con las que se va a unir, contratando a la misma abogada, para hacer justicia tras sus presuntos abusos.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es