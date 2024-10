Los 'boinas verdes' del Ejército, de maniobras por Letur, rescataron a diez afectados

Una docena de militares del Mando de Operaciones Especiales (MOE) del Ejército español, más conocidos como los 'boinas verdes', han rescatado este martes a una decena de personas afectadas por la DANA en Letur, uno de los lugares más golpeados por este fenómeno meteorológico.



Según el MOE, sobre las 14.30 horas de ayer los efectivos del equipo operativo XXXIII se hallaban en las inmediaciones de la población manchega, en el marco de un ejercicio de movilidad táctica programado entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre.



Durante su paso por el municipio, un vecino les informó sobre el desbordamiento del arroyo Letur, afluente del río Segura, como consecuencia de las fuertes lluvias registradas desde el lunes 28, y que había afectado un archipiélago habitado comunicado por un puente con el resto del municipio.



Según el MOE, la fuerza del agua y el arrastre de troncos, ramaje e, incluso, vehículos, causó importantes daños en las viviendas de esta zona y en el acceso a ese núcleo habitado, convirtiéndolo en un cauce completamente intransitable ante lo cual los militares se reunieron con el jefe de bomberos para sumarse a la operación de ayuda y planificar una acción inicial de acceso al archipiélago.



Se accedió allí mediante diferentes métodos como el rappel hasta que se pudo acceder a pie a través del puente y la carretera derruidos, facilitando la maniobra de auxilio al personal en medio de un escenario "desolador".



Los boinas verdes atendieron a los afectados que presentaban diferentes grados de gravedad, desde individuos con extremidades fracturadas, golpes y heridas por todo el cuerpo, hasta aquellos en estado de hipotermia, así como personas que, a pesar de encontrarse en condiciones físicas aceptables, no podrían abandonar la zona, y otros completamente aterrorizados por la situación, según el MOE.



A medida que se evacuaba a los heridos y a quienes se encontraban aislados, se les trasladaba a los servicios sanitarios situados en una zona segura del pueblo.



Los militares del Mando de Operaciones Especiales evacuaron con éxito a más de una decena de personas, priorizando los heridos graves que directamente fueron trasladados a hospitales.



Una vez finalizada la evacuación de personal, se inició la búsqueda de desaparecidos, no solo en los alrededores de la localidad sino también en las viviendas donde no se había logrado localizar a sus ocupantes.



Esta tarea resultaba especialmente compleja debido a la acumulación de lodo, ramas, árboles, piedras y muebles en el interior de las casas, lo que dificultaba casi por completa la localización de personas sin remover todos los obstáculos presentes.



El Mando de Operaciones Especiales tiene su sede en el acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete del barrio de Rabasa, en Alicante, y está formado por unos 900 efectivos con presencia permanente en Líbano e Irak, aunque también cumple misiones más breves de seguridad cooperativa a petición del país interesado en otros lugares del planeta, en los últimos años en varios del Magreb y del Sahel como Túnez, Mauritania y Senegal.



Los boinas verdes son expertos en operaciones que, por su alta especialización, no pueden ser desarrolladas por otras unidades militares, como son el rescate de rehenes, reconocimientos especiales, localización y neutralización de objetivos destacados o extracción segura de civiles de zonas de conflicto, como ocurrió en Afganistán.



Para ello cuenta con expertos en paracaidismo, tiro de precisión, montaña y actividades subacuáticas con una media de 34 años, 12 de ellos en el Ejército y los 7 últimos en ese cuerpo.

