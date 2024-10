Occidente está sufriendo una "crisis de confianza", afirma un experto británico

"Occidente tiene una crisis de confianza en sí mismo" que le está causando una especie de "vaciamiento interno", un fenómeno al que no es ajena la creciente influencia de China y Rusia, en particular desde la redes sociales, sostiene el periodista y experto en política internacional británico, Tim Marshall.



En entrevista con EFE, Marshall, que acaba de publicar la versión en español de "El poder de la geografía. Los diez territorios que desafían nuestro futuro" (Península), afirma que Rusia es muy buena en las redes sociales y en inventar formas de exacerbar las tensiones dentro de nuestras democracias".



Todo ello genera una especie de carcoma social y anímica que termina por provocar una "crisis de confianza", un "vaciamiento interno", al que tampoco es ajena China, que contempla la situación y saca partido de ella.



A juicio de Marshall, "los rusos y los chinos se han infiltrado deliberadamente en nuestras instituciones, en nuestras universidades, ejerciendo influencias y utilizando las redes sociales para socavar aún más nuestra confianza", propiciando un mensaje que transmiten muchos jóvenes "que están privados de grandes causas sociales. Los han vuelto contra ellos mismos y han fomentado el odio hacia nosotros mismos por nuestros pasados ​​difíciles, por eso, desde dentro, tenemos esta crisis".



"Creo que hay una crisis de confianza en la democracia, porque creo que el capitalismo ha perdido su rostro humano. Obviamente, si eres comunista, no aceptarás que pueda tener un rostro humano, pero no estoy de acuerdo con eso; creo que el capitalismo puede tener un rostro humano, pero considero que lo hemos perdido", afirma.



"Si el capitalismo no funciona para suficientes personas y si la riqueza no se reparte lo suficiente ¿qué sentido tiene creer en el capitalismo y la democracia? Creo que, en parte, porque el capitalismo ha perdido su rostro humano, eso alimenta la crisis de la democracia, que a su vez permite que la gente se sienta atraída por los extremos, a derecha e izquierda", a lo que hay que añadir el creciente problema de la inmigración "que está aumentando aún más la división" en la sociedad occidental, subraya el periodista británico.



Para un periodista como Marshall, que ha sido reportero de la BBC o Sky News y ha publicado artículos en medios como "The Times", "The Guardian" o "The Independent", entre otros, para los cuales ha cubierto guerras y conflictos como los de los Balcanes, Irak, Afganistán, LIbia o el de Oriente Medio, la geografía es un elemento esencial en la geopolítica, una tesis manejada ya por otros autores y que vuelve a poner sobre la mesa a la luz de los más recientes acontecimientos, como la guerra en Ucrania o en Gaza.



"Se está avanzando hacia una especie de Guerra Fría. Creo que el término es útil porque lo entendemos inmediatamente en un sentido muy amplio. Pero también hay que hablar de los matices y las diferencias entre la última Guerra Fría y esta, que fundamentalmente son económicas" y en ese sentido China y Estados Unidos desempeñan un papel antagónico clave, que deja a Rusia relegada a un rol secundario, un "socio menor" de Pekín, como lo denomina Marshall.



Por ello -manifiesta Marshall- aunque esa situación de bicefalia presenta ciertas similitudes con el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, "también se aprecian diferencias, si bien hay un punto en común y es que, a medida que se avance en ese planteamiento, "se nos pedirá cada vez más que tomemos partido", un escenario que, de hecho, considera que ya se está produciendo y que está propiciando "la mayor división geopolítica de este siglo".



"Hay un bloque liderado por Estados Unidos, en su mayoría democracias industrializadas avanzadas. Así que no se trata solo de Occidente. Podemos incluir a Corea del Sur, Japón, Singapur, Malasia, y, en cierto modo, a la India. Y luego, en el otro lado, están los estados autoritarios, encabezados por China, Rusia, que es su socio menor, Irán, Corea del Norte, Nicaragua, Eritrea, etc," sostiene.



"En la relación entre China y Rusia ésta es, con mucho, el socio menor. Ahora es una inversión total de los años 60, 70 y 80. Son el socio menor y lo saben. Y esa realidad le golpea en la cara" al presidente ruso, Vladimir Putin, porque "los chinos están adelantando a los rusos".



Si bien formalmente estamos en un mundo multipolar, la tendencia es cada vez más clara en favor de dos bloques, en el que Estados Unidos perdió la iniciativa, "perdió de vista la pelota"; estuvo y se marchó de Afganistán e Irak sin que apenas cambiara nada, y todo ello sirvió para que China y Rusia avanzasen por ese terreno de juego, que "poco a poco se va reduciendo", opina Marshall.

