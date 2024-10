Josu Ternera será juzgado de nuevo en Francia en octubre de 2025

La Justicia francesa fijó este miércoles para el 8, 9 y 10 de octubre de 2025 el nuevo juicio contra el exdirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', por su presunta implicación en la actividad de la banda terrorista en Francia entre 2002 y 2005, un caso por el que ya fue condenado en rebeldía.



De no haber concluido el proceso en esas fechas se añadirá una audiencia adicional el 15 de octubre, según señalaron en el Tribunal de Apelación de París a EFE los abogados de Urrutikoetxea, quien no estuvo presente en la vista.



La causa se refiere a la presunta implicación de Josu Ternera, hoy con 74 años, en la actividad de ETA en Francia durante casi tres años.



El periodo comprende desde el 20 de diciembre de 2002, al entrar en la clandestinidad una vez que la Justicia española lo había reclamado para rendir cuentas por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, hasta el 13 de mayo de 2005.



Es un expediente que ya le valió una condena en rebeldía a siete años de cárcel en 2010, pero al ser capturado en mayo de 2019 en los Alpes franceses pidió, como es su derecho, que el proceso se repitiera de nuevo, esta vez en su presencia.



Eso tendría que haber ocurrido en septiembre de 2021, pero su defensa consiguió entonces que la causa volviera a la fase de instrucción, ya que el procedimiento no había cumplido con las reglas por razones formales.



Tras un último aplazamiento de la decisión el pasado junio debido a que la instrucción no estaba terminada, el tribunal francés fijó finalmente las fechas de octubre de 2025 para llevar a cabo el proceso.



El histórico dirigente etarra vive en el País Vasco francés en régimen de libertad bajo control judicial y España también lo reclama para juzgarlo desde su captura en 2021, pero su extradición está pendiente de este otro juicio en Francia.



Durante los años de clandestinidad, la Justicia francesa le abrió una segunda causa, pero esa ya se resolvió el 1 de septiembre de 2021 cuando el Tribunal Correccional de París le absolvió de la acusación de pertenencia a una organización terrorista entre 2011 y 2013.



Los jueces franceses lo absolvieron por considerar que, en ese periodo e incluso hasta que leyó el comunicado de disolución de la banda en 2018, su acción en ETA no fue terrorista.



Es decir, dieron credibilidad a las alegaciones de Urrutikoetxea de que había salido de la banda en 2006 porque quería el abandono de la violencia y, desde entonces, sus relaciones con otros miembros de la banda tuvieron ese objetivo.



Al margen del proceso pendiente relativo al periodo 2002-2005, la Justicia francesa ha dado ya luz verde a la futura entrega a España de este etarra por dos sumarios diferentes: el del atentado de Zaragoza de 1987 en el que fueron asesinadas once personas, entre ellas seis niños, y otro por su papel en la financiación de ETA a través de las 'herriko tabernas'.



Además, la Audiencia Nacional de Madrid ha trabajado en otras demandas contra él.

