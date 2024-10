El Congreso suspende el pleno de control por la Dana y mantiene el extraordinario de RTVE

El Congreso ha suspendido este miércoles el pleno de control al Gobierno que se estaba celebrando ante la magnitud de la tragedia provocada por la dana, pero mantiene la sesión extraordinaria convocada este martes para debatir el decreto sobre RTVE.



La decisión ha sido adoptada por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, después de una reunión de la Junta de Portavoces en la que no ha habido acuerdo unánime de los grupos para suspender la actividad plenaria en su conjunto como había pedido el PP.



Los portavoces se han reunido después de que la presidenta ordenara un receso de las sesión de control cuando habían pasado unos veinte minutos de su inicio y a petición del portavoz de los populares, Miguel Tellado.



El grupo popular pretendía así que la Cámara mostrase su respeto a las víctimas y que el Gobierno pudiera centrarse en trabajar con las comunidades afectadas.



La solicitud del PP fue acogida favorablemente por el portavoz del PSOE, Patxi López, que se pronunció en el mismo sentido, al igual que la diputada valenciana Águeda Micó, de Compromís, quien pidió dedicar todas las fuerzas a gestionar esta crisis que ha causado más de 50 muertos en su comunidad.



Sin embargo, tras cerca de una hora de reunión, no ha sido posible el acuerdo unánime de la Junta de Portavoces y la presidenta ha utilizado su capacidad de decisión que le otorga el Reglamento del Congreso.



Desde el PP han calificado de "absolutamente lamentable" que el Gobierno "solo quiera suspender lo referido al control parlamentario", mientras que los socialistas han defendido que hoy no era el día para la confrontación y que el Ejecutivo debía estar liberado para poder atender la crisis.

