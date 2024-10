María del Monte se pronuncia tras la confesión de Isa Pantoja sobre sus conversaciones

Tras la última entrevista de Isa Pantoja en televisión en la que relató sin tapujos su infancia en Cantora y la dificil situación que vivió por culpa del rechazo de su familia, nuevos detalles sobre el pasado de la hija de Isabel Pantoja siguen saliendo a la luz. En esta ocasión ha sido la propia Isa la que ha hecho públicos algunos mensajes que ha intercambiado con María del Monte en las últimas semanas que confirman que entre ellas existía una relación que podría haberse intensificado tras los últimos acontecimientos.

"He hablado con ella después de mi entrevista, pero es verdad que nosotras ya teníamos contacto de antes. Siendo adulta quise saber de ella y saber algunas cosas y después de mi entrevista he sentido su amor y su apoyo" reconocía la joven en su paso por el programa 'Vamos a ver'. Tras esta nueva revelación por parte de una de las protagonistas, María del Monte ha preferido ser discreta ante las cámaras de Europa Press sin comentar nada al respecto.

"No voy a decir nada, ya todo lo que tuve que decir lo dije y ya está. No voy a decir nada más, lo siento cariño, te comprendo, pero sé que tú a mí también" sentenciaba María del Monte a la salida de las instalaciones de televisión donde trabaja. Aunque la cantante sí que se había pronunciado públicamente tras la conmovedora entrevista de Isa Pantoja, María no ha querido 'echar más leña a fuego' a esta situación en las últimas horas intentando mantenerse en un segundo plano mediático.

