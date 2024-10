Amaia Montero rompe 6 años de silencio con el lanzamiento sorpresa de 'Tormenta perfecta'

Sin anuncios ni notas de prensa oficiales por medio, Amaia Montero ha lanzado por sorpresa este martes la canción 'Tormenta perfecta', con la que rompe seis años de silencio discográfico con un mensaje positivo.



Concebida como una balada con claro espíritu optimista, ha sido compuesta junto a su hermana Idoia y Paco Salazar y producida por Martin Terefe, el mismo que moldeó el sonido final de su último disco en el mercado, 'Nacidos para creer' (2018), desde el que no había vuelto a lanzar material nuevo.



"Tú para mí eres calor / eres más de lo que puedas pensar / Una tormenta perfecta que debes llevar / Me haces sentir que soy única para ti / Que no me cuesta vivir / ahora contigo y mañana puede que sin ti", canta en este tema que, según ha comunicado a EFE su discográfica, es un regalo que la artista le hace a sus seguidores por su apoyo en todo este tiempo.



Tras alcanzar la fama como la vocalista y coescritora de los éxitos de La Oreja de Van Gogh, Montero (Irún, 1976) inició su carrera en solitario con un disco homónimo lanzado en 2008, al que siguieron 'Amaia Montero 2' (2011), 'Si Dios quiere yo también' (2014) y el citado 'Nacidos para creer' (2018).



"Hasta Pronto", escribió en 2020 después en un escueto mensaje en Instagram, presuntamente cansada de polémicas y debates suscitados en redes a cuenta de algunos de sus mensajes y declaraciones, como cuando recriminó a un seguidor una crítica o reaccionó a una entrevista de Malú que la citaba.



En 2022 anunció a través de su cuenta personal de Instagram que tenía un nuevo disco en ciernes, una publicación que nunca se llegó a concretar, pues a finales de ese año Montero volvió a apartarse del foco público para cuidar su salud.



Su gran reaparición musical se produjo este pasado verano como inesperada invitada en uno de los cuatro conciertos estelares con los que Karol G culminó su gira mundial en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.



Las reacciones positivas de medios y público a aquella actuación en la que ambas interpretaron la canción 'Rosas' del repertorio de LOVG iniciaron las especulaciones sobre el momento en el que Montero volvería a la actividad e, incluso, si volvería a cantar junto a su exbanda.



Ella misma llegó a comentar que este tipo de comentarios le estaban empezando a afectar, especialmente tras la igualmente inesperada salida de quien fue su sucesora en La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, por motivos aún no aclarados.



"Este tema no tiene nada que ver conmigo. No digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero. Se lo inventan y esto me está empezando a afectar. Esto es una locura. ¡Esto es una vehemencia! ¿He dicho yo o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a La Oreja?", comentó en una entrevista en el programa 'TardeAR' de Telecinco.

