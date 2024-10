Scariolo dice que técnicos deben medir "el techo" del jugador y cómo armonizarlo con grupo

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, afirmó este martes en una mesa redonda titulada "Gestión del talento deportivo" que los entrenadores deben de saber medir "el techo" de un jugador con calidad, "los plazos" que puede tener para alcanzarlo y "cómo puede armonizarse con la calidad de los compañeros".



El italiano, de 63 años y que lleva trece años en dos etapas como máximo responsable de la selección española, defendió la preponderancia que debe de tener el grupo sobre la calidad individual en un encuentro organizado por la Fundación Unicaja en Málaga, en el que también participó el actual entrenador del Unicaja, Ibon Navarro.



"Hablar de talento es algo genérico. Puedes tener una calidad de talento x, pero nuestra capacidad tiene que ser la de entender cuál puede ser el techo de ese jugador, los plazos para alcanzarlos y cómo pueden armonizarse con la calidad de los compañeros", recalcó el entrenador nacido en Brescia (Lombardía) y afincado desde hace años en Marbella.



Para Scariolo, "muchas veces se trata de hacer sacrificios o renuncias", ya que "el baloncesto no es un deporte individual", sino que "aquí se trata de ayudar a tu equipo a ganar", una disyuntiva que reconoció que "te pasa en muchísimas ocasiones" y en el equipo nacional de baloncesto "muchísimo".



Así, puso como ejemplo que en la selección española "había una calidad de talento muy alta y había que encajarla en un puzzle para que pudiera funcionar", aunque, en todo caso, aseveró que es "mucho mejor tener talento que no".



Su colega Ibon Navarro, actual entrenador del Unicaja y quien, como el italiano, ha cosechado éxitos con el equipo malagueño, afirmó que talento es "la habilidad de una persona para hacer una cosa especial" y que "lo importante es el resto de habilidades para las que igual no eres tan talentoso".



"¿Qué pasa con esa persona que a lo mejor es muy talentosa, pero no tiene esa habilidad para trabajar o para mejorar? -se preguntó-. Por este motivo, en un deporte de equipo como el baloncesto el talento no es tan importante como en los individuales, pero sí es crucial que el jugador llegue a desarrollar todo su talento sin las trabas que puede haber alrededor", precisó.



En este sentido, destacó la importancia de la mentalidad de los deportistas y de la capacidad para entrenarla, y comentó que "hace muchos años empezó a haber dentro de un cuerpo técnico los preparadores físicos, los médicos, los podólogos, nutricionista, y ahora nos damos cuenta que la cabeza es todo, es un potenciador y un limitador importante", subrayó.



"Antes, de un deportista no se podía decir que era mentalmente débil y, aunque parece que la vida de un deportista es un cuento, hay muchas cosas con las que hay que lidiar. Se han ido derribando esas barreras, muchos deportistas de primer nivel han manifestado lo que les sucedía, y eso ayuda a visibilizar la importancia de una buena mentalidad y cómo trabajarla y ayudar a que así sea", indicó.



También incidió en este aspecto Sergio Scariolo, quien argumentó que "la faceta mental hay que entrenarla exactamente igual que el resto de las facetas", aun cuando "muchas veces" hay resistencia a ello por parte de los dirigentes del equipo "e incluso del propio deportista".



El seleccionador nacional aseguró que él personalmente trabaja con un psicólogo y que su "ideal del cuerpo técnico es que el psicólogo desde el primer momento esté con el equipo, donde se gana su confianza, para que los jugadores tengan la libertad para expresarse con él".



"Ahora he tenido que pensar en una manera sostenible y coherente para acelerar el cambio generacional de la selección, pero me doy cuenta de que, al final, muchas circunstancias no dependen de mí. Por ejemplo, no puedo contar con los jóvenes que juegan en la Euroliga en las ventanas próximas", explicó Scariolo.



También se refirió al reciente ganador del Balón de Oro, el futbolista del Manchester City Rodri Hérnandez, y lo situó como ejemplo y referente, pues "lo primero que dice es que quiere mejorar cada día", al igual que "las estrellas NBA de verdad", quienes "entienden que sus cualidades tienen que funcionar para que el equipo que les paga tenga éxito".



"Yo he tenido unas experiencias muy buenas con las grandes estrellas. Nadie es perfecto, y por supuesto que tienen puntos de egoísmos", remarcó.

