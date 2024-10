“Juntos”, el mensaje de unidad de Vinícius tras la gala del Balón de Oro

Al día siguiente de la gala del Balón de Oro y después de recibir el apoyo de sus compañeros a través de redes sociales tras no ser galardonado como el mejor futbolista del mundo, el brasileño Vinícius Junior publicó la palabra “juntos” acompañada de una foto de la primera plantilla del Real Madrid.



Una gala a la que no asistió el Real Madrid tras tener informaciones de que ni Vinícius ni Dani Carvajal ganarían el Balón de Oro, un galardón que se llevó el centrocampista español del Manchester City Rodri Hernández.



En el club blanco consideran esa decisión “una falta de respeto” por parte de los organizadores del Balón de Oro y de la UEFA, con la que mantiene sus diferencias debido a la Superliga y que este año fue el primero en el que entra como coorganizador del evento junto a ‘France Football’.



Ningún representante del Real Madrid estuvo en una gala en la que se le reconoció como mejor club del mundo de la pasada temporada y al técnico Carlo Ancelotti como mejor entrenador.



La decisión de no asistir se tomó minutos antes de subir al avión en el que la expedición madridista iba a poner rumbo a París y en apoyo a un Vinícius Junior que hasta el mismo lunes era el gran favorito a alzarse con el Balón de Oro.



Unidad en la que insistió el brasileño este martes a través de sus redes sociales. “Juntos”, escribió el atacante en un mensaje acompañado de dos corazones blancos y una foto de la primera plantilla de la presente temporada junto al presidente Florentino Pérez y al presidente de honor José Martínez 'Pirri'.

