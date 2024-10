Sánchez está "cada vez más convencido" de que la denuncia a su esposa quedará en nada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes ante la nueva imputación a su esposa, Begoña Gómez, por parte del juez Juan Carlos Peinado que está "cada vez más convencido" de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio porque "donde no hay nada, nada se puede sacar".



Sánchez se ha referido a la nueva imputación decidida por Peinado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Bombay con motivo de su visita la India y en la que ha estado acompañado por su mujer.



El juez ha dictado un auto en el que amplía la investigación a Gómez, la ha imputado por presunta apropiación indebida e intrusismo en relación a la contratación de un software del máster de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense y la ha citado a declarar el 18 de noviembre.



Ante esa decisión, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que todas las acusaciones contra su mujer parten de las mismas organizaciones ultraderechistas.



"Mismas organizaciones ultraderechistas que presentan una querella y mismo recorrido", ha augurado antes de lamentar que esas formaciones estén acusando "falazmente" a su esposa.



En consecuencia, ha confiado en que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio" y ha llegado a afirmar que está "cada vez más convencido" de ello.



Sánchez ha expresado su confianza en el Estado de Derecho y en la Justicia después de casi un año con este asunto ante el que ha mostrado "absoluta tranquilidad".



"Donde no hay nada, nada se puede sacar", ha recalcado el presidente del Gobierno.



La nueva imputación del juez se ha conocido cuando Gómez acompañaba a su esposo en Bombay trasladándose de un centro tecnológico de la empresa Tata a uno de los estudios de la industria cinematográfica de Bollywwood para realizar una visita.



Begoña Gómez ha asistido junto a su esposo a otros actos durante el viaje a la India y ha tenido además una agenda privada que este martes ha incluido una reunión con varias ong españolas y una visita a un museo.



La jornada anterior, en Vadodara, visitó la universidad Parul para conocer detalles de la incubadora de empresas emergentes de este centro.



La fecha en la que el juez Peinado ha citado a Gómez, el 18 de noviembre, se celebra en Río de Janeiro (Brasil) la cumbre de lideres del G20.



En algunas ocasiones Sánchez ha asistido a estas cumbres acompañado por su mujer, aunque por ahora el Gobierno no ha avanzado si tiene previsto desplazarse a prevista en Brasil.

