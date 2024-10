Vecinos de Sevilla acuden al Defensor del Pueblo para que regule los ensayos de las bandas

Un grupo de vecinos de una barriada de Sevilla, Nuevo Torneo, ha elevado una queja al Defensor del Pueblo andaluz para que regule los ensayos de hasta ocho bandas de música a diario en sus calles, al asegurar que el sonido es incesante desde las siete de la tarde hasta la medianoche.



Según ha adelantado Diario de Sevilla y han confirmado a EFE fuentes de la oficina del Defensor, los vecinos sufren a diario las molestias por el sonido al unísono de hasta ocho bandas, que no usarían unos locales que el Ayuntamiento puso a su disposición en el denominado ‘Parque Arte Sacro’.



Así, se colocan a diario en las calles, desde aproximadamente las siete de la tarde, y sostienen los afectados que disponen de grabaciones que mostrarían que siguen ensayando pasadas las once de la noche.



Además, aseguran que la cantidad de personas que ensayan en la calle varía según los días, y en ocasiones son pequeños grupos y en otras bandas completas, además de no respetar una distancia mínima de las viviendas de al menos 500 metros.



La oficina del Defensor del Pueblo ha informado de que ya ha comenzado a gestionar la queja que han presentado los vecinos ante esta entidad.

