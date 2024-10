IU niega que quiera aprovechar la crisis de Sumar con el caso Errejón para tener más poder

El líder de IU, Antonio Maíllo, ha negado que su partido quiera aprovechar la crisis de Sumar con el caso de Íñigo Errejón para tener más poder, y ha subrayado que su única intención es impulsar cambios "radicales" en el grupo parlamentario a partir de esta situación para evitar decisiones verticales.



"No queremos aprovechar ninguna crisis para tener más poder ni para nada. Nosotros queremos abordar desde una situación que es grave, compleja, que no se ha cerrado, el hacer las cosas bien", ha asegurado este martes en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3.



El coordinador federal de IU, uno de los partidos que forman parte del grupo parlamentario Sumar, del que era portavoz Errejón, ha recordado que antes de esta crisis ya había advertido de que no era viable un proyecto basado en el "hiperliderazgo" y las "decisiones verticales y unipersonales" por parte de Movimiento Sumar, la formación de Yolanda Díaz.



"Hay que hacer de la necesidad virtud para abordar con inteligencia, calma y con mucha firmeza cambios radicales en la forma de funcionamiento (en el grupo Sumar). Hasta ahora, no había una toma de decisiones democrática", ha añadido Maíllo, que ha puesto como ejemplo la elección del portavoces parlamentarios.



Maíllo celebra que el grupo Sumar estuviera de acuerdo en su reunión de este lunes en la propuesta de IU de retrasar la elección del sustituto de Errejón como portavoz en el Congreso a la espera de acometer cambios de funcionamiento internos, y considera que sería interesante que este cargo lo ocupara una mujer con la que todos los partidos se sintieran representados.



Por otro lado, sobre las explicaciones dadas el lunes en rueda de prensa por Yolanda Díaz tras la reunión, ha señalado que en principio se tienen que "creer las palabras de cada uno de los representantes políticos que han intervenido en este proceso", aunque opina que la crisis "no se ha cerrado del todo".



"Asumo que genera una contradicción. Cuando no se actúa como se piensa, es una debilidad de quien envía un mensaje a la sociedad", ha señalado.

