Otegi sobre Errejón: "Se hace difícil pensar que no se haya detectado a tiempo"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que resulta "desoladora" la situación creada tras las acusaciones de violencia sexual contra Iñigo Errejón y ha opinado que "se hace difícil pensar que se no puedan detectar estos casos a tiempo".



Tras precisar que está "afectado y tocado" por este asunto porque conoce personalmente a Errejón y a algunas de sus parejas, Otegi ha evidenciado que afecta a la necesaria ejemplaridad en política, "principalmente en la izquierda", a la vez que "certifica" el mensaje del movimiento feminista de que "no hay que buscar monstruos, los tenemos a nuestro lado".



En una entrevista en Radio Popular de Bilbao, Otegi ha instado a perfeccionar los sistemas de alarmas ante estos casos y reaccionar "sin ninguna permisibilidad".



En relación a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) entre el Gobierno y los partidos que le sustentan, Otegi ha considerado "desproporcionado" la exigencia de Podemos de condicionar su apoyo a que España rompa relaciones con Israel.



"Jugar a intereses partidistas en este tema es un cálculo erróneo porque la inestabilidad no favorece a nadie", ha dicho, y ha añadido que EH Bildu, en su negociación, "insistirá en las políticas sociales", entre las que ha incluido hacer permanente el impuesto a las empresas energéticas.



En su opinión, es "evidente" que estas compañías "chantajean" al Gobierno cuando mantienen que si sigue ese impuesto invertirán en otro país y dicho chantaje "no debería tolerarse, cuando es escandaloso los beneficios que obtienen".

