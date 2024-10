El alcalde de Sevilla: “2025 será el año clave para salir de años de abandono”

Tres quince meses al frente de la Alcaldía de Sevilla y con las miras puestas en consolidar el cambio de gestión en el funcionamiento del Ayuntamiento, José Luis Sanz tiene claro que la ciudad necesita de unos presupuestos para poder encarar el día a día. A pesar del acercamiento de Vox y de que se abre la posibilidad de que cuente con su apoyo para los presupuestos, ya adelanta que no repetirá la experiencia del año pasado y recurrirá de nuevo a la cuestión de confianza si no consigue, al menos, la abstención de los de Abascal

Es que no sé qué experiencia de gestión tiene el señor Muñoz, con todo mi respeto

La aprobación del presupuesto municipal para el próximo año se ha convertido en la pieza clave para José Luis Sanz, un imprescindible para consolidar cambios de gestión y abordar la gestión del día a día, la prioridad antes que cualquier gran proyecto. Y para conseguirlo, recurrirá si es necesario a una nueva cuestión de confianza, aunque la primera prueba de fuego la tiene este martes con la votación de las ordenanzas fiscales.

La primera pregunta es casi obligada, el acercamiento con Vox y si habrá acuerdo en ordenanzas y presupuestos

–Es un cambio de escenario que se vivió a nivel nacional cuando se rompieron los pactos a nivel autonómico con Vox, se veía venir que el bloqueo sistemático de Vox a todo no tendría mucho recorrido si pensamos que dentro de tres años tiene que presentarle a su electorado un balance de lo que ha conseguido arrebatarle a este Gobierno. Sí es verdad que hay un acercamiento, por nuestra parte lo ha habido desde el principio, no solo a Vox, también lo hubo al principio al PSOE pero ha entrado en una deriva con la que no va a ser posible llegar a ningún tipo de acercamiento, aparte de alguna cosa concreta. No hay ningún tipo de cesión, ni por parte de Vox ni por parte del PP. El pleno que se afronta de las ordenanzas, no sé qué pasará, todavía esta tarde [por el lunes] estaban hablando, creo que van a votar a favor de algunas cosas, y otras no.

¿Y el presupuesto?

–Se les ha entregado a todas las fuerzas políticas el documento, vamos a sentarnos, convocaremos una reunión para la semana que viene y esperemos que cada grupo nos pueda aportar para intentar que salga aprobado por el mayor consenso posible. ¿Qué espero? Espero poco del PSOE, nos desesperamos la vez anterior esperando, esta vez con una situación interna mucho peor. Espero que esta vez Vox, que no lo hizo la vez anterior, presente propuestas, ideas, sugerencias, enmiendas a este presupuesto.

¿Pero no hay seguridad del sí de Vox?

–No, pero de cara al presupuesto todavía no nos hemos sentado con ninguno, ni con Vox tampoco. Pero sí les he hecho llegar que Sevilla necesita un presupuesto para el año 2025. Yo voy a intentar llegar a un acuerdo con alguna de las fuerzas políticas para que voten a favor o para que se abstengan, que piensen en anteponer los intereses de la ciudad a sus intereses políticos, pensando en que esta ciudad necesita un presupuesto. Y si no encuentro la abstención, entonces, Sevilla va a tener el presupuesto sí o sí.

¿Recurriría de nuevo a la cuestión de confianza?

–Sí. Sevilla necesita un presupuesto sí o sí. Prefiero que sea un presupuesto con aportaciones de otro grupo político, pero si no es con aportaciones de otro grupo político, Sevilla, en el estado en que nos hemos encontrado la ciudad, no puede estar sin presupuesto en 2025.

Supongo que su idea es que ese presupuesto deje atrás la herencia anterior

–Evidentemente, no es el presupuesto del 24, con muchos problemas, que entró en vigor el 8 de agosto, que nos encontramos unos déficits en la ciudad brutales muy complicados de resolver en solo un año. Con un presupuesto aprobado, si no en enero, en febrero, Sevilla tiene que encarar el 2025 con mucha fuerza.

Ha hecho una apuesta especial por la limpieza, Policía...

–Una apuesta por los servicios públicos, por Lipasam, por la Policía Local, por Tussam, por los servicios públicos municipales que estaban abandonados. Nos hemos encontrado una plantilla de Policía Local muy mermada, por eso estamos ahora en el debate de por qué hay que pagarle horas extra a la Policía Local. Pues porque no hay policías. Y si no hay policías, esta ciudad tiene dos opciones. O hacer los eventos sin policías o limitar y cortar radicalmente con el número de eventos brutales que hay. Es el presupuesto de 2025 el que va a impulsar los recursos humanos que hacen falta en Lipasam y esa maquinaria o ese cambio de contenedores. Tussam tiene que afrontar nuevas líneas, la línea rápida, el Tranvibús, nuevos vehículos eléctricos, son inversiones que la empresa tiene que acometer en el 2025.

Para eso hace falta presupuesto...

–Cuando empecemos a sentarnos con los grupos, espero que hagan propuestas, que planteen algo, que pidan algo. Pero otra de las prioridades es mejorar el estado de los 109 colegios, para mí es un gran proyecto. Que no tengamos que meter una barredora de Lipasam a limpiar una zona infantil, hace falta personal y presupuesto. Por eso digo que habrá presupuesto sí o sí, porque yo no me llevo otro año más diciendo a los vecinos que el patio infantil de los niños no se puede limpiar. Yo para eso no he venido.

¿2025 es el año clave del mandado de José Luis Sanz?

–No, el año clave de José Luis Sanz no, el año clave de la ciudad para salir de años de abandono.

Cuando hizo balance del año de mandato decía que su principal esfuerzo lo había puesto en reorganizar lo interno. ¿Seguimos ahí, en lo interno?

–Seguimos consolidando los cambios que se han producido a nivel interno. Esta ciudad ha empezado a funcionar, Sevilla ya está en marcha, pero hay que consolidarlo. Se le ha dado un impulso, pero el siguiente impulso definitivo tiene que ser en ese año 2025. Después hay otros muchos retos que tiene la ciudad, por supuesto.

¿Después vendrán las grandes ideas, el modelo?

–El modelo es resolver los grandes retos que tiene por delante la ciudad, los problemas que genera la principal industria, el turismo. Viviendas de uso turístico, modelo turístico de calidad, nuevos hoteles de cinco estrellas y su nueva oferta de ocio y de compras, las conexiones internacionales, con EEUU fundamentalmente. Estamos trabajando en una conexión con Miami, aprovechando también la conmemoración del 29, que es una oportunidad que tiene Sevilla. Y seguir siendo esa capital del turismo inteligente para aprovechar esas herramientas digitales a la hora de mover los flujos turísticos para que generen las menores molestias posibles.

¿Alguna propuesta para hacer más restrictiva la limitación de pisos turísticos?

–Ahora estamos amarrando el presupuesto pero el siguiente paso es volvernos a sentar con Vox, para convertir esa propuesta en todavía más restrictiva, porque yo sigo pensando que no cabe ni una vivienda de uso turístico más, tenemos que poner un poquito de pie en pared. Hay dos barrios que tienen un problema, que son el casco histórico y Triana, y hablamos de que esos problemas no terminen desviándose a otros barrios de la ciudad. Estamos viendo qué están haciendo otras capitales, pero tiene que estar dentro de la legalidad.

Háblenos un poco de la oposición. Desde el PSOE califican su mandato como el de la improvisación...

–El Partido Socialista a lo mejor pensó que José Luis Sanz y el PP iban a seguir llevando a cabo los pocos proyectos que ellos tenían en marcha. Yo no estoy aquí para hacer lo mismo que hacía el PSOE. Evidentemente, he parado algunas cosas porque no nos gustaban, estamos replanteando algunas y otras que han seguido para delante. Pero improvisación, curioso, ¿no? Lo dice un señor que estuvo un año al frente de la Alcaldía que no le dedicaría ni cinco minutos a despachar ni con el gerente del Urbanismo, ni con el jefe de la Policía, que así le iba a esta ciudad, y que iba saltando de foto en foto. El gran gestor turístico que tampoco se enteró de que el tema de las viviendas turísticas se estaba desbordando, que hizo la modificación del PGOU y tuvo en su mano hacer una moratoria que no aplicó. Es que no sé qué experiencia de gestión tiene el señor Muñoz, con todo mi respeto.

Hoy ha puesto una primera piedra de otra promoción de viviendas

– Nos comprometimos a resolver la parálisis urbanística que tenía la ciudad, que era el gran culpable de la escasez de vivienda, no las viviendas turísticas, que serían un pequeño porcentaje. Creo que estamos respondiendo bien. Hemos presentado ya un plan en Emvisesa, que contempla la construcción de 1.403 viviendas y una inversión de 200 millones hasta el 2026 y que implica que a finales del 2025 habrá 1.403 viviendas protegidas en construcción, y en este momento hay 945 en construcción. En los ocho años del PSOE, Emvisesa construyó 83. La diferencia es una Gerencia de Urbanismo que agiliza los trámites urbanísticos, burocráticos y administrativos, y Emvisesa está poniendo en valor la gran plantilla de trabajadores que tiene. Antes también había fondos europeos, del Gobierno y de la Junta, pero había una Gerencia y una empresa que no funcionaban. Si a esto sumamos el desbloqueo de algunos desarrollos urbanísticos como la Fábrica de Vidrio, Cruzcampo o Palmas Alta Sur, en junio de 2027 habrá más de 6.000 viviendas en construcción.

¿Hay más suelos disponibles en Sevilla?

–Higuerón o Santa Bárbara, que van a suponer nuevos barrios y nuevos motores económicos, porque en Higuerón estamos hablando de un distrito tecnológico y en Santa Bárbara, de un distrito aeroespacial.

¿Y el Cortijo del Cuarto?

–No conozco el proyecto. Le reconozco que el viernes pasado el presidente de la Diputación de Sevilla me pidió cita para hablar expresamente del proyecto. Conozco dibujitos que han salido en la prensa. Yo apoyaré cualquier proyecto que contemple la creación de nuevas viviendas, zonas verdes y equipamientos. Sevilla tiene en este momento 697.000 habitantes y es muy importante seguir trabajando para superar los 700.000. Primero, por no perder más población y segundo, por superar esa barrera que nos supone un incremento importante de la financiación municipal. Cuando lo conozca, el Ayuntamiento tendrá que hacer alguna aportación. Pero no lo veo mal, ese espacio es estratégico

¿Tablada sería urbanizable?

–Yo he dicho muchas veces lo que a mí me gustaría que fuera Tablada, eso no quiere decir que vaya a ser. Un grandísimo pulmón verde, compatible con uso residencial, deportivo, terciario, para equipamientos culturales, educativos, etc… Pero, fundamentalmente, un gran pulmón verde. El que piense que podemos permitirnos el lujo de tener un parque como ese, que me diga cómo lo pagamos. ¿Es un debate de esta legislatura? Creo que no. Porque también a esta ciudad le hace falta un nuevo PGOU, que está agotado, que no ha sido capaz de desbloquear muchos proyectos ni ejecutar muchísimas infraestructuras. En los trabajos de elaboración de ese nuevo PGOU, es donde hay que abrir el debate del uso de la Dehesa de Tablada.

La decana de los arquitectos cree que para ese PGOU se necesita un consenso que no veía ahora en la ciudad

–El nuevo PGOU requiere un amplio consenso, que yo en este momento tampoco tengo. Sí es verdad que vamos a crear la oficina del nuevo PGOU, para empezar a trabajar, pero es complicado. Yo puedo tener mayoría absoluta con Vox, pero eso no es un amplio consenso. Es algo en lo que tienen que estar de acuerdo los dos grandes partidos de la ciudad.

A nivel de ciudad, ¿habrá alguna vez un bulevar en la Ronda Urbana Norte?

–Lo que estamos hablando con la Junta de Andalucía. Estamos en una mesa permanente para ver la ejecución de la obra del Metro, de ese tramo concretamente, y están viendo si es posible acometer el soterramiento, cosa que le digo que es complicada. Mientras, se han instalado algunos radares y elementos que reduzcan la velocidad.

¿Se van a volver a reunir para abordar los pisos de AVRA del Polígono Sur?

–Soy de los que piensan que en el Polígono Sur hay muchos problemas y hay que seguir llevando a cabo políticas de empleo, sociales, coordinar las inversiones pero hay que cambiar también algunas políticas de vivienda y criterios urbanísticos que han convertido aquellos barrios en auténticos guetos y pasa por que algunos bloques que en estos momentos están vacíos, derribarlos, regenerar y reordenar los espacios públicos.

¿Urbanismo aportaría fondos?

–Por supuesto, esos bloques son propiedad de AVRA, por eso la negociación con la Junta de Andalucía es fundamental y en eso estamos. Ha habido una primera reunión con la Consejería y ya hay fijada una primera reunión técnica.

¿Y la búsqueda de fondos para el tranvía?

–El proyecto del tranvía desde el Corte Inglés hasta Santa Justa está a punto, sólo queda la entrada en la estación, que ahí hay un debate. Pero estamos en fase de captura de fondos europeos, son más de 40 millones de euros.

Destáqueme algún otro proyecto en ejecución

–Hay muchas cosas en las que se está trabajando, aparte de la Plaza Nueva o la ampliación a la Avenida de la Constitución, que ya se están probando materiales en un tramo entre las vías, la peatonalización de la Gavidia y del Duque, con la licitación del proyecto de la segunda fase del tranvibús, son obras que van a cambiar la fisonomía de partes importantes de la ciudad. Hay muchísimas obras en los barrios, como Reina Mercedes. También están las piscinas públicas, ya licitada la de Triana, donde debería haber una instalación deportiva espectacular y no la hay. Ese es otro de los grandes retos que tiene esta ciudad, la mejora de sus instalaciones deportivas, en dos aspectos, mantenimiento y nuevas instalaciones, ahí también se va a hacer un esfuerzo importante en el 2025 de ejecución. Y hay que destacar las mejoras en parques, zonas infantiles…

Al final, la gestión del día a día

–Mejorar el día a día de la gente, sin olvidar a dónde va en el futuro esta ciudad. El sector turístico, el aeroespacial, el parque tecnológico-científico Cartuja, el puerto de Sevilla... Ahora mismo la prioridad es la mejora del día a día, lo que se ha abandonado en los últimos años. Se planificaba mucho a largo plazo, o mejor dicho, se vendía mucho humo y se olvidaba la gestión del día a día, de los barrios, de las calles, de los parques, de las instalaciones deportivas. Esa es mi prioridad. Y cuando empecemos a mejorar sustancialmente en todo eso, pues hablaremos de muchos grandes proyectos.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es