Sus compañeros arropan a Vinícius tras no ganar el Balón de Oro

El brasileño Vinícius Junior acabó segundo en la votación al Balón de Oro, que reconoce al mejor futbolista de la pasada temporada, a pesar de que en los últimos días se dio por hecha su victoria, y algunos compañeros de equipo le arroparon en redes sociales con un mensaje común: “eres el mejor”.



El más duro fue el francés Eduardo Camavinga, al culpar a la “política futbolística” como el motivo de que Vinícius no se llevase el Balón de Oro.



“POLÍTICA FUTBOLÍSTICA. Mi hermano eres el mejor jugador del mundo y ningún premio puede decir lo contrario. Te quiero hermano “, escribió.



“¡Eres el mejor y nadie te lo puede quitar! ¡El mejor!”, compartió Éder Militao.



Además de Andriy Lunin con una foto junto a Vinícius y el mensaje “eres el mejor”, también se posicionó su técnico, Carlo Ancelotti, quien fue nombrado mejor entrenador de la pasada temporada pero no acudió a recoger el premio, después de que el Real Madrid cancelase su viaje a París para la gala al conocer que ni Vinícius ni Carvajal recibirían el Balón de Oro, considerándolo “una falta de respeto”, según pudo saber EFE de fuentes del club.



“Quiero dar las gracias a mi Familia, a mi Presidente, a mi Club, a mis Jugadores y sobre todo a Vini y Carvajal”, publicó el entrenador italiano para agradecer el premio recibido.



También Aurelien Tchouaméni reivindicó a sus compañeros: “No están preparados”, escribió haciendo mención al mensaje de Vinícius minutos después de que Rodrigo Hernández recibiera el Balón de Oro.



"Lo haré diez veces si es necesario. No están preparados", escribió ‘Vini’ en X.



Su excompañero Toni Kroos fue el primero en expresarse en sus redes sociales. Publicó una foto abrazado junto al brasileño con un mensaje: "El mejor". Vinícius contestó a su excompañero: "¡Gracias Antonio!".

