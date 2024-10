Jennifer Hermoso, premio Socrates por su trabajo a favor de la igualdad

Jennifer Hermoso, futbolista española del Tigres mexicano y ganadora del premio Sócrates en la gala del Balón de Oro, afirmó que el galardón que recogió este lunes servirá para mantener las consciencia de que "la lucha es el camino a seguir" en el fútbol femenino.



Hermoso recibió un galardón que se otorga a la mejor labor humanitaria realizada por un futbolista a nivel mundial. Después, en declaraciones a Movistar Plus y muy emocionada al borde de las lágrimas, ofreció sus primeras impresiones:



"Una vez que he subido arriba, me han venido muchos sentimientos. Es un premio súper importante. He vivido muchos momentos malos y sí que hemos tenido muchos apoyos de nuestras compañera de profesión. Pero no se veía. Pero con este premio, somos conscientes de que la lucha que tenemos es el camino a seguir".



"Hay mucha gente que no tiene un altavoz tan grande como el que tenemos las futbolistas. Me costó ser consciente de esto, pero ahora mismo estoy en plena lucha para que se nos escuche. Quiero que se nos escuche mi futuro y mi presente es seguir en esta lucha y seguir en el camino", agregó.



Además, preguntada por qué le diría a la Jennifer Hermoso niña, dijo que cualquier cosa que le hubiese comentado de todas las que ha vivido, no se las habría creído. "El fútbol es mucho más que un deporte, sobrepasa el terreno de juego. Le habría dicho a esa niña que disfrutara porque no sabría qué iba a llegar después. Me siento muy orgullosa, me han criado en ser coherente y soy muy feliz", culminó.

