Aitana Bonmatí consigue su segundo Balón de Oro consecutivo

La española Aitana Bonmatí logró este lunes su segundo Balón de Oro consecutivo tras el que recibió hace un año, y que premia su contribución a la temporada dominadora del Barcelona en el fútbol femenino. EFE



"Estoy muy agradecida", afirmó la centrocampista, de 26 años, al recoger el trofeo, y recalcó que, como ella dice siempre, "nos lo hemos merecido todas".



"Juego un deporte colectivo y estoy rodeado de jugadoras maravillosas, tanto en mi equipo como en la selección española", añadió.



También manifestó su agradecimiento al FC Barcelona y "a todos los que me han ayudado a ser mejor jugadora", además de que recordó algunos de los momentos clave de la pasada temporada, como la última Liga de Campeones lograda en Bilbao en mayo pasado.



Explicó que el primer Balón de Oro no le dio más confianza: "Es una cuestión de experiencia, no de trofeos".



Aitana Bonmatí repite con este nuevo galardón consecutivo el doblete que su compañera del Barcelona Alexia Putellas consiguió en 2021 y 2022.



Por ello, consideró "único" que las jugadores de su club hayan logrado cuatro balones de oro consecutivos.



Además, dos compañeras de equipo, la noruega Caroline Graham Hansen y la española Salma Paralluelo, quedaron en segundo y tercer lugar para completar un podio azulgrana.



La galardonada, que recogió el premio de la actriz estadounidese Natalie Portman, que ha creado un club de fútbol femenino en Los Angeles.



La jugadora logró la pasada temporada con su equipo la Liga de Campeones, así como los títulos de liga, copa y supercopa a nivel nacional. Fue nombrada mejor jugadora de Liga de Campeones y de la liga española.

