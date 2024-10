Rodri se asoma al Balón de Oro

Rodrigo Hernández, centrocampista español del Manchester City, se ha convertido en el candidato número uno a ganar el Balón de Oro esta noche en París, tras confirmarse que la expedición del Real Madrid no viajará a la capital francesa para asistir a la entrega del premio.



La expedición del club blanco, con los jugadores Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Dani Carvajal, entre otros, tenía previsto desplazarse a París a primera hora de la tarde, pero canceló el viaje tras recibir la información de que el delantero brasileño, que era el principal favorito, no iba a ganar ese galardón, informaron a EFE fuentes del Real Madrid.



Aunque en el club se barajó la posibilidad de que viajase Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, finalmente se decidió que no lo hiciera, añadieron las fuentes.



Rodri, que ya está en París, donde se le ha visto con muletas por la grave lesión de rodilla que sufrió en septiembre, conquistó su cuarta Premier League consecutiva la temporada pasada, además de ganar con la selección española la Eurocopa en Alemania.



El español es el mejor medio centro del mundo y un jugador irreemplazable para el Manchester City, pero partía como segundo en las apuestas para llevarse el Balón de Oro, ante el favoritismo desmedido de Vinícius Júnior.



Si lo gana, se convertiría en el primer jugador del Manchester City en recibir el prestigioso galardón.



Además de Rodri, el City cuenta con Ruben Dias, Erling Haaland y Phil Foden entre los treinta nominados al Balón de Oro, con Pep Guardiola entre los candidatos al premio de mejor entrenador y Savinho, al premio Kopa a mejor sub-21.

