Los problemas de suministro encadenan un año estables, con un 4% de los fármacos afectados

Un 4 % de las 32.986 presentaciones de medicamentos autorizadas en España, correspondientes a 15.443 fármacos distintos, se ha visto afectado por problemas de suministro en el primer semestre de 2024, de los que solo un 0,33 % no tenían alternativa disponible en el mercado.



El 'Informe sobre Problemas de Suministro' publicado este lunes por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) refleja así el segundo semestre consecutivo sin que aumenten estas incidencias desde 2020.



Así, un total de 1.412 de las 32.986 presentaciones autorizadas en España, correspondientes a 15.443 fármacos, se vieron afectadas por problemas de suministro, el 4 % del total.



En su inmensa mayoría, estas faltas no tenían repercusión en el tratamiento del paciente por ser de corta duración o contar en el mercado con otro medicamento comercializado con el mismo principio activo y la misma vía de administración.



Los más afectados fueron los del grupo del Sistema nervioso, seguidos de los antiinfecciosos para uso sistémico y para el sistema cardiovascular; agentes antineoplásicos e inmunomoduladores y pata el tracto alimentario y metabolismo.



En este segundo semestre han continuado los problemas de suministro con los medicamentos análogos de GLP-1 usados para el tratamiento de la obesidad, como el Ozempic, sobre los que la Aemps tuvo que ordenar que se priorizara su prescripción a pacientes con diabetes.



Otros casos en los que ha tenido que intervenir han sido el cisplatino, un principio activo indicado en cáncer de pulmón metastásico o avanzado y en cáncer de testículo, vejiga, ovario y de células escamosas de cabeza y cuello también de carácter metastásico o avanzado, o algunas insulinas rápidas, entre otros.



Mientras, en los casos en los que no había una alternativa terapéutica disponible, el porcentaje ha descendido ligeramente respecto al segundo semestre de 2023 hasta el 0,33 % del total, una tendencia bajista que contrasta con el crecimiento de las incidencias que se produjeron en el primer semestre del año pasado, cuando llegaron al 0,48 %.



Del mismo modo que ocurría en los semestres anteriores, las principales causas que las provocan han sido los problemas de capacidad de la planta, con el 33 % de los casos; el aumento de la demanda (25,6 %) y los problemas de fabricación no derivados de problemas de calidad (19,4 %).



En este tiempo, la Aemps ha incrementado un 22 % las acciones que lleva a cabo a nivel nacional para prevenir y mitigar estos problemas, realizando un total de 866 intervenciones, frente a las 710 de segundo semestre de 2023 y las 546 del primer semestre de 2023.



Entre ellas, destacan las paradas de exportación a países de la UE, 169 frente a las 64 que se ejecutaron en el semestre anterior; esto se debe a que en base a la normativa vigente, la AEMPS puede limitar la salida del territorio nacional de medicamentos con problemas de suministro y ordenar que esas unidades se destinen a cubrir las necesidades del mercado español.



Por su parte, la autorización de comercialización excepcional de medicamentos también ha aumentado considerablemente, de 206 a 296 en el anterior.



Asimismo, la agencia dependiente del Ministerio de Sanidad ha iniciado durante este semestre dos expedientes sancionadores a los titulares de autorización de comercialización por cesar el suministro de ciertos medicamentos; en este semestre, ha tenido además que autorizar la importación de 29 medicamentos extranjeros.

