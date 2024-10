Marlaska emplaza a Sumar a asumir responsabilidades sobre el caso de Íñigo Errejón

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado este lunes que la polémica sobre Íñigo Errejón pueda poner en peligro la coalición de gobierno y ha emplazado a la organización liderada por Yolanda Díaz a asumir responsabilidades porque la cuestión "es grave".



En una entrevista en TVE recogida por EFE, el ministro del Interior ha reconocido que las acusaciones de violencia sexual y machista contra Errejón han provocado "conmoción" en el entorno progresista, pero ha asegurado que "no estamos preocupados en relación a lo que es la coalición de gobierno".



"Nada nos va a parar. Dejemos ahora que Sumar haga ese proceso necesario e imprescindible y que tiene que ser rápido, en su caso, de asunción de responsabilidades porque no hay que obviar que la cuestión es grave", ha dicho Marlaska que ha reconocido que este partido ha actuado desde el principio de forma "rápida y contundente".



Ha asegurado que no tenía conocimiento de ningún caso de abuso o de acoso por parte de Errejón y que la noticia supuso un shock para él.

