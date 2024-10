Manuela Carmena llama a conocer a los políticos por su inteligencia emocional

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, compañera de cartel electoral con Íñigo Errejón en 2019, ha llamado a conocer a los políticos también por su inteligencia emocional, para pasar a tachar de "horrible" todo lo sucedido alrededor del caso del exportavoz de Sumar.

A través de Instagram, Carmena se ha referido a los comportamientos machistas y denuncias de mujeres por malos tratos y o violencia, que ha calificado de situación "horrible". "Nunca pude pensar ni oí nada relativo a ese comportamiento", ha asegurado.

"Me duele profundamente por lo que estén pasando las víctimas de esos comportamientos y me duele que una persona que era un referente ideológico en la izquierda pueda haber tenido esa actitud", ha manifestado. Carmena primero se quedó en "un gran shock" y después reflexionó para sugerir que se debe "conocer de los políticos no solo su lucidez política e intelectual, sino también su inteligencia emocional".

Finalmente, Manuela Carmena llama a conocer de la clase política "su inteligencia emocional, de sensibilidad y de cómo ellos cuidan y quieren".

