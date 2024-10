Halloween: algunos videojuegos para pasarlo de miedo

Disfrazarse y pedir caramelos, quedarse en casa viendo películas oscuras y repartiéndolos, contar historias de miedo en grupo, salir de fiesta a una discoteca gótica… O jugar a videojuegos de terror.Los planes que uno puede encontrar en Halloween son muy variados. Y a los más tradicionales se le unen apuestas más modernas.

Por ejemplo, en los últimos años es cada vez más frecuente que los videojuegos de temáticas escalofriantes formen parte de las tendencias en la “Spooky season” (la temporada otoñal previa al 31 de octubre).

Para hacerse una idea: hay 142 millones de publicaciones relacionadas con “videojuegos de terror” en Tiktok. Y algunos de los principales resultados, por cierto, muestran precisamente ‘Terroro’ que, inspirado en una famosa “influencer”, es uno de los 5 juegos seleccionados en este reportaje sobre títulos para pasarlo de miedo este Halloween.`Edge of Sanity´.Inspirado en el universo Lovecraftiano y ambientado en las icónicas tierras de Alaska, pero lejos de su idílica estampa de calma y nieve y más bien centrado en su carácter salvaje; este juego tiene todos los ingredientes del terror psicológico y el género “survival” (supervivencia).Los jugadores tendrán que ponerse en la piel de alguien que formaba parte del grupo de reabastecimiento de un laboratorio científico de campo. Pero, al llegar al lugar indicado, no sólo no encontró a otros seres humanos, sino que descubrió que la zona estaba poblada por espeluznantes criaturas.

Ahora, tras perder al resto de miembros del equipo y montar un refugio provisional, el protagonista debe averiguar lo que ha sucedido intentando no perder la cordura y explorando un territorio lleno de cuevas, minas y laboratorios secretos que apuntan a una conspiración por parte de una organización con oscuros experimentos de por medio.‘Edge of Zanotti’ lanza esta propuesta disponible desde el 13 de septiembre para PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox Series X y Series S.`Dead Rising Deluxe Remaster´.Si hay una temática que nunca falla en los videojuegos de terror esa son los zombies. Y es por eso que el videojuego ‘Dead Rising’ ha sido remasterizado para que sus fans puedan revivir la historia con mejor calidad gráfica.

Así, ‘Dead Rising Deluxe Remaster Special Edition’ trae a la vuelta este clásico de 2006, con todos sus encantos de aquel entonces: una historia con un punto de comedia pero no por ello menos potente, exagerados combates con variedad de armas y una acción tan visual como increíble.Una vez más, los jugadores volverán a ponerse en la piel de Frank West, un reportero gráfico que se adentra cámara en mano en Willamete, Colorado, descubriendo que hay una invasión zombie y que tiene solo 72 horas para descubrir el origen de este brote y salir con vida.

Desde el 18 de septiembre esta remasterización de un clásico puede disfrutarse en PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, GeForce Now y Microsoft Windows. Y, según la crítica, la calidad es tal que casi parece un “remake”.“Silent Hill 2”.Y ahora sí, un “remake” propiamente dicho. Uno que, por cierto, apunta a que batirá récords. Porque esta nueva versión de ‘Silent Hill 2’ se lanzó el pasado 7 de octubre y superó el millón de copias vendidas en tan solo 3 días. Algo que el juego original de 2001 logró en un mes.Claro que no es de extrañar tratándose de uno de los mejores títulos de la historia. Y es que la saga ‘Silent Hill’, que traspasó las fronteras de los videojuegos al cine y que ha convertido esa ciudad rodeada de niebla y de la que nunca se puede salir en un lugar icónico, suele ser sinónimo de éxito.

En este caso, el protagonista vuelve a ser James Sunderland y es una carta de su esposa la que hace que llegue a dicha ciudad, Silent Hill… El resto es historia, aunque muchos querrán revivirla. Pero de momento solo podrán hacerlo en PC o Playstation 5.`Zoochosis´.

Normalmente, si un juego tiene un zoológico como escenario principal y/o parte de su título, suele tratarse de uno de esos “Wholesome Games” pensados para que el jugador se relaje y disfrute de un entorno colorido y una acción pausada.Sin embargo, ese no es el caso de ‘Zoochosis’, un juego de ordenador que salió el 23 de septiembre de 2024 y que le da una vuelta de tuerca al concepto de juegos en los que eres un granjero o trabajador de un lugar con naturaleza o animales.Porque aquí, cuando el protagonista cubra el turno de noche, descubrirá que una extraña infección está haciendo mutar peligrosamente a los animales. ¿Los salvará a ellos o solo a sí mismo? La toma de decisiones, en manos de cada jugador, es clave en este título.`Terroro´.A estas alturas seguramente hayan oído hablar de RoRo Bueno.

La conocida “influencer”, que tiene casi 6 millones y medio de seguidores en Tiktok, saltó a la fama por su peculiar manera de narrar elaboradas recetas con la coletilla “Hoy a Pablo le apetecía”, en referencia a su novio.De ahí, su creatividad fue superando límites y pasó de cocinar platos que calificaba como sencillos pero le llevaban horas de preparación, a encuadernar un libro, coserse su propio vestido o armar un ordenador “gamer” para Pablo.

La popularidad de RoRo alcanzó tales cotas que, además de ser imitada por internautas y marcas (o de colaborar con ellas), ha surgido un videojuego independiente inspirado en ella, disponible desde el pasado 10 de octubre para PC (y, por supuesto, ya se ha hecho viral).Bajo el nombre de ‘Terroro’ (haciendo un juego de palabras con “terror” y el nick de la joven), es una propuesta de juego de miedo en el que Pablo descubre que su querida Rocío tiene un lado un tanto espeluznante.Por Nora Cifuentes.EFE / Reportajes.

