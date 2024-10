El Levante gana en Granada y se mete en los puestos de ascenso directo

El Levante se mete en puestos de ascenso directo a Primera tras ganar este domingo por 1-2 en el Estadio Nuevo Los Cármenes al Granada, que pone fin a una racha de ocho jornadas sin perder y cuatro victorias seguidas.



El conjunto valenciano se impuso con goles del georgiano Giorgi Kochorashvili y Pablo Martínez en el primer tiempo, mientras que en el segundo acto redujo diferencias para los locales Ricard Sánchez.



En un inicio de partido con dominio alterno, antes del cuarto de hora ya tuvieron que intervenir con acierto y de forma decisiva los dos porteros, el local Diego Mariño ante Kochorashvili y el visitante Andrés Fernández ante el albanés Myrto Uzuni.



Kochorashvili no falló a la segunda, en el minuto 18, cuando sorprendió a todos con un disparo fuerte y colocado en un saque de esquina botado rápido por el Levante para coger despistada a la zaga local.



Trató de reaccionar el Granada, pero amplió diferencias el Levante a la media hora al marcar Pablo Martínez el 0-2 tras un sensacional pase al espacio de José Luis Morales.



El Granada, con un talante muy ofensivo, salió a por todas en el segundo tiempo y redujo diferencias cerca de la hora de partido con un gol de Ricard Sánchez al aprovechar un rechace de Andrés Fernández.



El Levante, pese a que apenas creó peligro, se defendió bastante bien ante los ataques con mucho corazón pero con poca cabeza del Granada, que pese a volcarse hasta el final no pudo rescatar ningún punto.



- Ficha técnica:



1 - Granada: Mariño; Ricard (Rubén, m.70), Rubio, Óscar, Brau; Hongla, Gonzalo Villar (Trigueros, m.70), Tsitaishvili (Reinier, m.46), Pablo Sáenz (Corbeanu, m.83); Uzuni y Lucas Boyé (Siren Diao, m.87).



2 - Levante: Andrés Fernández; Andrés García, Elgezabal, Dela, Navarro (Grande, m.90); Oriol Rey, Kochorashvili, Carlos Álvarez (Lozano, m.72), Morales (Clemente, m.81); Pablo Martínez (Fabricio, m.72) e Iván Romero (Espí, m.90).



Goles: 0-1, m.18: Kochorashvili. 0-2, m.31: Pablo Martínez. 1-2, m.58: Ricard.



Árbitro: Palencia Caballero (C. Vasco). Mostró cartulina amarilla al local Hongla (m.51).



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada duodécima de Segunda División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 12.781 espectadores (dato oficial).

