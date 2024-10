Zara lo ha vuelto hacer

La perfumería de Zara en los últimos años ha pasado de estar cogiendo polvo en sus vitrinas a ser referencia de dupes de fragancias muy conocidas, elevando su nivel y batiendo récords de ventas. Este verano nos sorprendió con la colección Amber y me sorprendió gratamente, además de otras muchas fragancias del gigante de Inditex:

- Amber in Bloom: fragancia tropical con coco y floral blanco. Es un dupe del Soleil Blanc, agua de perfume, de Tom Ford.

- Amber Stellar: esta fragancia de Zara es el dupe de Amouage de Guidance.

- Amber Fever: fragancia dulce pero con un toque ahumado muy oscuro y unisex. Me recuerda a Babycat, uno de los perfumes exclusivos de Yves Saint Laurent. Te sentirás muy Old Money.

- Amber Satin: fragancia gourmand con miel y fruta, con un toque de cereza, que te trasladará a fragancias como Oajan de Parfums Marly. Hay partes que por su dulzor también te pueden recordar al One Million Privé, que te envuelve en una burbuja de miel.

- Gardenia: si eres de Black Opium de Yves Saint Laurent, este es su equivalente de Zara.

- Zara Red Temptation: es el dupe del famoso Rouge 540 Baccarat de Maison Francis Kurkdjian. Famosas como la cantante mexicana Belinda son adeptas al mismo.

- Red Vanilla: es bastante similar a la Vie est Belle de Lancome.

- Cherry Smoothie: si te gusta la cereza y no tienes una en tu colección de fragancias con olor a piruleta y almendra. Es el dupe de Lost Cherry de Tom Ford.

- Sand Desert at Sunset: fragancia con olor a tarta de manzana con canela por encima. Está en la sección masculina de Zara. Para una mujer empoderada que viene de vuelta de todo en la vida. Tiene un gran parecido con Angel’s Share by Kilian y, además de ser similares, tienen el mismo cocreador: Benoist Lapouza.

- Zara Fields at Nightfall: fragancia lactónica, cremosam con un punto de fruto seco. Es para mujeres todoterreno y su dupe es la botella blanca This Her de Zadig&Voltaire.

- Velvet Shadow: si quieres oler mitad floral y recatada, con ese toque de caramelo de naranja azucarado. Su dupe es Oriana de Parfums Marly.

- Moonlight Whisper: fragancia especiada con pistacho y azúcar. Es el dupe del Yum Pistachio Gelato de Kayali, aunque he de decir que el de Zara es más amaderado e infinitamente más económico.

Ahora no tenéis excusas para usar un perfume o agua de perfume y olores a dios@s a precios bastantes más asequibles que sus dupes lujosos y exclusivos. ¿Cuál es vuestra fragancia favorita?

