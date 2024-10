Mejoras en el centro de interpretación las Caras de Bélmez, fenómeno paranormal desde 1971

El centro de interpretación de las Caras de Bélmez, en Bélmez de la Moraleda (Jaén), se va a modernizar y digitalizar con fondos Next Generation para darle un nuevo impulso a este museo que gira en torno a un fenómeno paranormal acaecido en esta localidad en 1971 y que a lo largo de más de medio siglo ha sido objeto de numerosas investigaciones y ha despertado una enorme repercusión mediática.



La intervención en este espacio museístico, por valor de 48.000 euros y recogida en un convenio firmado entre la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda, consistirá en una renovación de la museografía y la instalación de un punto de información turística.



“Queremos que este museo resulte aún más atractivo para los visitantes interesados en fenómenos paranormales”, ha explicado Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén.



A su juicio, la modernización de este centro, que se inauguró hace más de una década, “contribuirá a actualizarlo para así hacerlo más competitivo, porque es indudable que el sector turístico no para de evolucionar, por eso hay que estar al día para no quedarse descolgado”, ha enfatizado Reyes.



La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Sierra Mágina, que incluye un total de 27 actuaciones con las que se busca posicionar a esta comarca y su parque natural como un destino de cercanía con un catálogo atractivo de experiencias activo-deportivas y de descubrimiento de la cultura local.



“La modernización de este centro de interpretación permitirá atraer más visitantes, porque sin duda es un reclamo muy interesante para un destino, el del parque natural de Sierra Mágina, que en los últimos años ha dado un paso adelante en la oferta turística provincial”, subraya Reyes.



La inversión para modernizar este Centro de Interpretación de Bélmez de la Moraleda está sufragada con fondos provenientes del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Sierra Mágina, concedido a la Diputación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y financiado por la Unión Europea (fondos Next Generation) con 3.048.100 euros.



Este plan es uno de los programas financiados con fondos Next Generation que se han asignado hasta ahora a la provincia de Jaén y que suman más de 200 millones de euros, 38 de ellos gestionados por la Diputación.



De estas propuestas, la Administración provincial gestiona 9 centradas en el ámbito turístico, por valor de 18 millones de euros, la mayor parte sufragadas con Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

