Las FDI matan a unos 70 "terroristas" de Hezbolá y a más de 40 de Hamás en 24 horas

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado a primera hora de este domingo de que han acabado con la vida de unos 70 "terroristas" del partido-milicia chií libanés Hezbolá y de otros más de 40 del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en sucesivos ataques perpetrados sobre territorio de Líbano y de la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas.

Al menos 35 muertos en un ataque israelí en el norte de la Franja de Gaza, según medios

Por otro lado, al menos 35 personas, incluidos niños, murieron este sábado en un bombardeo israelí a un complejo residencial en Beit Lahia, situado en el norte de la Franja de Gaza, según reportaron medios locales.



El ataque tuvo como objetivo un bloque con cinco casas en un barrio occidental de Beit Lahia, donde murieron al menos 35 personas, según fuentes locales citadas por la agencia palestina Wafa y Al Jazeera.



La Defensa Civil se mostró este sábado desbordada ante la cantidad de llamadas de auxilio de viviendas bombardeadas en el norte de la Franja de Gaza, mientras que publicó unas imágenes del rescate de una mujer y un niño de los escombros de un edificio derrumbado.



En Beit Lahia los reportes de medios locales indican que hay numerosos llamados para rescatar a los muertos, heridos y quienes aún se encuentran atrapados en los escombros, pero la falta de ambulancias y el bloqueo israelí a las zonas está complicando la operación.



Este mismo sábado, las autoridades aseguraron que los hospitales indonesio y el Kamal Adwan no funcionan por el colapso del sistema de salud.



En este último centro, al menos 44 trabajadores sanitarios y varios pacientes fueron detenidos por las fuerzas israelíes tras el asedio lanzado ayer, según informó la directora regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Oriente Medio, Hanan Balkhy.



La responsable, que cita al Ministerio de Sanidad gazatí, dijo que solo quedan en el centro un grupo del personal sanitario y el director del hospital, además de un doctor que no fue detenido.



Su mensaje llega tras un día de asedio al que era uno de los pocos hospitales en funcionamiento en el castigado norte de Gaza, donde una dura ofensiva israelí que comenzó hace más de tres semanas se ha cobrado ya la vida de unas 800 personas y ha obligado a decenas de miles de palestinos a huir.



Por otra parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) informaron de un "ataque preciso contra terroristas" que operaban dentro de un centro de comando y control ubicado dentro de un complejo llamado Salah al-Din, que anteriormente servía como una escuela en Gaza.



Según las IDF, en ese lugar operaban miembros del grupo islamista Hamás, sin añadir mayor información.



En los dos últimos días, los ataques israelíes en la Franja han matado a 77 personas y causaron 289 heridos, cifras que no incluyen los datos de los hospitales del norte del enclave, sometidos a esta dura ofensiva.



Desde que comenzó la guerra, hace más de un año, 42.924 personas han muerto y más de 100.800 han resultado heridas en el devastado enclave palestino, según los datos de los hospitales gazatíes.



Además, se estima que los cuerpos de miles de desaparecidos continúan enterrados bajo los escombros.

