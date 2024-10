El MoraBanc Andorra, con un juego coral, suma su tercer triunfo ante el Granada

El MoraBanc Andorra, con un juego muy coral, sumó la tercera victoria de la temporada al imponerse por 87-71 al Coviran Granada con Jerrick Harding (18 puntos) y Ben Lammers (15, 9 rebotes, 5 tapones y 32 de valoración) como hombres más destacados junto al base hispano-brasileño Rafa Luz, que con catorce asistencias se quedó a una de igualar el récord de 'Jou' Llorente.



Enfrente, los jugadores que entrena Pablo Pin no tuvieron opciones de victoria y sumaron su cuarta derrota en cinco jornadas pese a los 19 puntos y ocho rebotes del ala-pívot francés Amine Noua.



Jerrick Harding, máximo anotador de la Liga ACB, lideró la mejor puesta en escena del MoraBanc Andorra. El escolta norteamericano anotó 6 de los ocho primeros puntos del equipo dirigido por Natxo Lezkano.



Los andaluces aguantaron el tipo al inicio trepidante de los locales pero no lograron situarse en ningún momento por delante en los primeros 10 minutos. Las precipitaciones y los errores en el triple entre los dos equipos fueron una constante ya que finalizaron el primer cuarto con un 0 de 4 el MoraBanc y 0 de 7 el Coviran Granada. Al final del primer acto, 18-12 con un 'alley-hoop' final de Felipe Dos Anjos después de una asistencia de Nacho Llovet.



En el segundo acto, los del Principado marcaron territorio. Subieron su nivel defensivo y lograron un parcial de 12-1 para situar el 33-20. El juego del MoraBanc fue coral y llegó a ganar de 15 puntos (38-22) después de un triple del alero Stan Okoye. La máxima llegó a ser de 16 (39-22) y los segundos diez minutos se finiquitaron con un triple sobre la bocina del base catalán Ferran Bassas (44-26).



En la reanudación, el inicio del MoraBanc fue inmejorable con un parcial de 8-0 para situar el +26 (52-26) con un triple de Rafa Luz, dos puntos de Chougkaz y un 2+1 de Harding. Los de Pablo Pin despertaron al aumentar su agresividad defensiva y respondieron con un parcial de 2-10 para recortar con un 57-43.



El MoraBanc no aflojó y volvió a alcanzar el +20 (63-43), pero un triple de Sergi García y otro de Amine Noua volvieron a recortar distancias para los visitantes. El tercer cuarto fue para el Coviran Granada con un 21-27 para dejar el 65-53 a falta de diez minutos.



El último cuarto empezó con un triple de Gian Clavell, pero los del Principado respondieron con un parcial de 10-0 con dos puntos de Rafa Luz, un triple de Okoye, otro de Kuric y un mate del escolta norteamericano para dejar el 75-56.



Ese parcial lo cortó Amine Noua, ex-MoraBanc, con un triple. El partido entró en una fase dónde el MoraBanc buscó que Rafa Luz batiera el récord de asistencias en un partido de un jugador del club del Principado y, con catorce, se quedó a una de igualar a 'Jou' Llorente.



Ficha técnica:



87- MoraBanc Andorra (18+26+21+22): Rafa Luz (8), Harding (18), 'Chumi' Ortega (2), Chougkaz (8) y Lammers (15) -cinco inicial-; Okoye (8), Kuric (14), Nacho Llovet (-), Ferran Bassas (8) y Dos Anjos (5).



71- Coviran Granada (12+14+27+18): Sergi García (7), Clavell (9), Pere Tomàs (-), Amine Noua (19) y Guerrero (4) -cinco inicial-; Valtonen (8), Wiley (5), Bamforth (5), Rousselle (4), Vicedo (5), Ubal (2) y Aurrecoechea (2).



Árbitros: Òscar Perea, Javier Torres y Joaquín García. Sin eliminados.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 5 de la Liga ACB disputado en el Polideportivo de Andorra ante 2.956 espectadores.

