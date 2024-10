El Huesca, con dudas, recibe a un Almería al alza

El Huesca con dudas tras acumular tres jornadas sin ganar, recibe este domingo a un Almería al alza que, por contra ha sumado tres triunfos en las cuatro últimas jornadas.



La situación ha variado sustancialmente en ambos conjuntos pues mientras los altoaragoneses han pasado de ser segundos a estar en novena posición en la clasificación, el Almería ha salido del descenso y tiene a cuatro puntos la posición de ascenso directo.



El conjunto oscense espera que a pesar del buen momento del Almería, uno de los equipos más potentes de la categoría que está despertando tras un mal inicio, los puntos se queden el El Alcoraz para enderezar la marcha.



El conjunto altoaragonés vuelve a jugar en casa ante sus aficionados tras dos desplazamientos consecutivos, en Ferrol y Gijón, habiendo sumado tan sólo un punto lo que le ha hecho salir de la zona alta de la clasificación de la que había disfrutado desde el inicio de la temporada.



Antonio Hidalgo, entrenador del Huesca, no podrá contar para este encuentro con Oscar Sielva, Iker Kortajarena, Joaquín Muñoz, Hugo Vallejo y Dani Jiménez al no estar totalmente recuperados de las molestias físicas musculares que arrastran.



Para el encuentro ante el equipo andaluz la principal novedad en el once titular azulgrana será el regreso del capitán Jorge Pulido al centro de la defensa tras guardar descanso en el último partido.



La UD Almería tiene el reto de seguir 'aireando' sus virtudes en Huesca, donde se presenta después de haber sumado dos victorias consecutivas, un hito que no lograba desde mayo de 2022, en la anterior etapa de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' en el banquillo.



La victoria frente al Albacete del pasado jueves ha dejado buenas sensaciones que versan principalmente en el aspecto ofensivo, con otro partido más haciendo dos o más goles. Además se mejoró en la segunda parte un balance defensivo que se las vio y se las deseó para contener al conjunto manchego, que empató y pudo haberse adelantado con cuatro ocasiones claras que abortó el meta Fernando Martínez, que ocupaba la portería rojiblanca por segunda vez esta temporada.



Armados con esa moral, se presentan en El Alcoraz, donde sólo han conseguido ganar una vez en las visitas realizadas al terreno de juego oscense. Lo hará probablemente con variaciones en el once, ya que los rojiblancos tienen, desde el pasado domingo, cuatro partidos en quince días, con la Copa del Rey en San Sebastián de los Reyes el próximo miércoles.



El técnico ya recuperó el pasado jueves a Radovanovic y Rachad, expulsados en Oviedo, aunque puede que no actúen de principio.



El serbio sí lo hizo el pasado jueves, pero Rubi le sustituyó en el descanso para situar a Édgar en la posición de central. Las dudas, sin embargo, están en el centro del campo porque el ghanés Iddrisu Baba no jugó por estar tocado.



La defensa también puede ver caras nuevas por el hecho de administrar esfuerzos ante la disputa de varios partidos consecutivos con poco tiempo de recuperación. Pozo y Bruno Langa podrían ser titulares en la cita del domingo.



Arriba no se vislumbran cambios, tal vez la posible suplencia de Nico Melamed o su 'reubicación' para que Leo Baptistao apareciera por el costado izquierdo y el barcelonés lo haga como segundo punta, acompañando al colombiano a Luis Suárez.



- Alineaciones probables:



Huesca: Juan Pérez; Gerard Valentín, Loureiro, Blasco, Jorge Pulido, Vilarrasa; Mier, Javi Pérez, Javi Hernández; Soko y Sergi Enrich.



Almería: Fernando; Pubill, Chumi, Édgar, Langa; Arribas, Lopy, Melero, Melamed; Baptistao y Luis Suárez.



Arbitro: Arcediano Monescillo (Comité de Castilla-La Mancha).



Estadio: El Alcoraz.



Hora: 18.30.

