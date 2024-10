El Málaga, 'rey del empate', examina al Eibar

El Málaga, 'rey del empate' con ocho igualadas en once jornadas, seis de ellas a domicilio, se enfrenta este domingo en La Rosaleda al Eibar con la necesidad de ganar para asentar sus aspiraciones de estar en la zona alta de la tabla, en la que su rival está instalado con el objetivo del ascenso.



El equipo malaguista, que cosechó otro empate en el enfrentamiento del pasado jueves en Tenerife (0-0), atraviesa una racha negativa que ha levantado preocupación entre los seguidores debido a las carencias que muestra, sobre todo ofensivas.



Esas carencias se ven en el escaso bagaje en cuanto a goles a favor (diez), dato que le ponen como el segundo de la categoría que menos marca, solamente superado por el Mirandés (ocho), aunque también es uno de los que menos encaja (once).



El equipo que entrena Sergio Pellicer, pese a todo, solo ha perdido un encuentro ante sus aficionados y fue frente al Elche (0-3) en el peor partido de la temporada, mientras que ha ganado dos y ha empatado otros dos.



De nuevo habrá rotaciones en el equipo titular del Málaga, así lo anunció Sergio Pellicer a la conclusión del encuentro ante el Tenerife, por lo que el central Einar Galilea, los centrocampistas Manu Molina, David Larrubia o Kevin Medina o el delantero Dioni Villalba tienen sus opciones de jugar desde el inicio.



El Eibar, séptimo en la tabla con 18 puntos, cuatro más que el Málaga, no es el más propicio para empezar a remontar, ya que cuenta con una plantilla hecha para ascender, aunque a domicilio baja algo su rendimiento con una sola victoria, frente al Albacete (0-1), dos empates y otras dos derrotas.



La buena noticia para el preparador armero será la recuperación para el once inicial de Anaitz Arbilla una vez cumplido el partido de sanción por doble amonestación que le impidió jugar en Anduva el pasado miércoles.



Esta recuperación del veterano central navarro será también un quebradero de cabeza para el técnico guipuzcoano dado que tendrá que tendrá que elegir si volver al sistema de tres centrales o mantener el de dos laterales y dos centrales que tuvo que emplear obligadamente en Miranda de Ebro dadas las bajas que tenía en la defensa.



Por ejemplo esta vez la no convocatoria por lesión de Aranbarri podría ser suplida por Chema o Carrillo. A Arambarri en el capítulo de bajas se les sumarán nuevamente las de Guruceta y Troncho.



En el lateral izquierdo podría volver a repetir el canterano Arrillaga, que se alineó de salida en Miranda.



Más incógnitas hay en la zona delantera dado que Etxeberria viene combinando a jugadores distintos en cada partido.



En el extremo derecho Merquelanz o Alkain se disputan uno de los puestos y Pascual y Toni Villa el restante y Puertas podría seguir en el once inicial dado que es el jugador que más titularidades ostenta en esa demarcación adelantada.



Aunque el balance entre ambos equipos no puede estar más equilibrado con seis victorias para cada uno, seis empates y seis derrotas, las dos últimas visitas del Eibar a La Rosaleda se han saldado con sendas victorias del equipo guipuzcoano por 0 a 1 hace dos temporadas y por 1 a 3 en la campaña 21-22.



- Alineaciones probables:



Málaga: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Álex Pastor, Einar Galilea, Víctor García; Cordero, Luismi Sánchez, Manu Molina, Larrubia; Aaron Ochoa y Dioni.



Eibar: Fuzato, Corpas, Chema, Arbilla, Arrillaga, Sergio Álvarez, Matheus, Merquelanz, Pascual, Puertas y Bautista.



Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández (Comité Madrileño).



Estadio: La Rosaleda.



Hora: 14.00

