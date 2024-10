'Pecco' Bagnaia, 'pole position' y récord absoluto en Buriram

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) consiguió la 'pole position' para el Gran Premio de Tailandia de MotoGP que se disputará en el circuito de Buriram y en el que estableció un nuevo récord absoluto.



Bagnaia marcó un mejor tiempo de 1:28.700 con el que batió el récord que ayer estableciera el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) al rodar en 1:29.165 para conseguir la 'pole' número veintidós de su carrera deportiva en MotoGP.



Con un Marc Márquez pletórico que dominó el entrenamiento libre, comenzó la primera clasificación, de la que debían salir los dos pilotos que lograrían el pase a la segunda clasificación y en la que había pilotos del nivel del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), su compañero de equipo el australiano Jack Miller (KTM RC 16) o los españoles Alex Rins (Yamaha YZR M 1), Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).



La primera referencia válida la marcó, precisamente, Brad Binder al rodar en 1:29.760, a seis décimas de segundo del récord absoluto de la categoría que ayer estableció Marc Márquez con 1:29.165.



Tras Binder, quien mejoró su registro fue la única Ducati que no logró el pase directo a la segunda clasificación, el italiano Fabio di Giannantonio, quien rodó en 1:29.651 en el que será su último gran premio de la temporada, pues tras la carrera de Tailandia regresar a Italia para pasar por el quirófano a solucionar sus problemas físicos en el hombro izquierdo y así iniciar cuanto antes la recuperación para preparar la temporada 2025.



Con Di Giannantonio y por apenas 8 milésimas de segundo de diferencia, tenía garantizado el pase a la segunda clasificación el campeón del 2021, Fabio Quartararo, cuando todos los pilotos preparaban su segundo 'time attack', en el que Brad Binder volvió a ser la referencia al parar el crono en 1:29.535 y el francés protagonizó una espectacular salvada en la curva cinco cuando estaba literalmente en el suelo.



A pesar del susto, Fabio Quartararo consiguió marcar una vuelta rápida que le situó segundo, aunque por detrás de él, Fabio di Giannantonio recuperó la primera posición al rodar en 1:29.429, lo que dejaba fuera de la Q2 al francés, que no arrojó la toalla y consiguió mejorar su mejor tiempo para rodar en 1:29.406, lo que le daba el pase junto al italiano, que acabó a 23 milésimas de segundo del campeón de 2021.



Aleix Espargaró saldrá desde la decimocuarta posición, con Augusto Fernández (Gas Gas RC 16) decimosexto, por delante de Alex Rins (Yamaha YZR M 1), con Joan Mir (Honda RC 213 V) decimonoveno y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), vigésimo.



No comenzó demasiado bien la Q2 para Marc Márquez, que se llevó un buen susto en la curva tres, aunque lo controló sin mayores problemas mientras 'Pecco' Bagnaia en su primera vuelta rápida ya paraba el crono en 1:29.331.



El doble campeón del mundo de MotoGP encadenó una segunda vuelta rápida con un nuevo récord del circuito al parar el crono en 1:29.076,apenas 54 milésimas de segundo más rápido que su rival Jorge Martín, lo que permitía presagiar que en el segundo 'time attack' se bajaría ya al minuto y 28 segundos para completar una vuelta al trazado tailandés.



Tras el dúo de cabeza se situaron el italiano Marco Bezzecchi y el español Marc Márquez, pero en su caso ya a dos y tres décimas de segundo, respectivamente.



Y no fallaron las previsiones, pues mientras Marc Márquez se iba por los suelos en la curva tres al intentar seguir a Jorge Martín, el italiano 'Pecco' Bagnaia bajaba al segundo 28 al rodar en 1:28.700, y Martín también acababa por los suelos en esa vuelta, en la curva nueve aunque sin ningún tipo de consecuencia para su integridad física.



Bagnaia dominó con claridad la clasificación, seguido por su compañero de equipo Enea Bastianini a poco más de dos décimas de segundo, con Jorge Martín en la tercera posición, primera línea de la formación de salida, con Marco Bezzecchi, Marc Márquez y Fabio Quartararo en la segunda.



La tercera línea fue para Pedro Acosta, Fabio di Giannantonio y Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23), con Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24), que acabó por los suelos, como también el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), en la cuarta línea.

