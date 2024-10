Al menos un fallecido en una explosión de gas que ha derrumbado un edificio de Santander

Una persona ha sido localizada muerta entre los escombros del edificio que se ha derrumbado este sábado por una explosión, en el barrio de La Albericia, de Santander, y en el que también se está buscando a otras dos personas.



Así lo han confirmado a EFE fuentes de los servicios de emergencias, que no han podido facilitar la identidad de la persona fallecida.



Uno de los vecinos del edificio siniestrado ha explicado que sobre las cuatro de la madrugada oyeron una explosión y él y su familia (integrada por cinco personas) pudieron salir de la casa y ayudaron, por un balcón, a que una bebé y su hermana mayor, de unos 18 años, evacuaran su casa, situada en el primer piso del inmueble.



"Ya no nos ha dado tiempo a más", ha afirmado este hombre, quien desconoce qué ha pasado con los padres de la joven de 18 años y la bebé que sacaron del edificio por el balcón.



Este vecino, que ha tenido que ser asistido con su familia por los servicios médicos aunque todos se encuentran bien, ha explicado que 16 personas vivían en el inmueble siniestrado.



La alcaldesa de Santander, Gema Igual, que se ha personado en el lugar del siniestro, donde también han acudido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, ha destacado la labor de los servicios de emergencias desde el inicio del siniestro y de los vecinos del edificio que se ha derrumbado.



Ha lamentado la muerte de una persona, de las tres que están desaparecidas desde que se cayó el edificio, y ha asegurado que será la Policía Judicial quién esclarezca el motivo de esa explosión de gas.



Ha explicado que el edificio era de dos alturas, con dos pisos en cada planta, y con unos veinte vecinos.



El Ayuntamiento de Santander ha ofrecido, según su alcaldesa, alojamiento a los vecinos del edificio siniestrado, que no han querido moverse del lugar y a los que se les ha facilitado, con el apoyo de Cruz Roja, mantas y ropa de abrigo para que estén cómodos, así como un autobús municipal para que puedan estar sentados dentro.



Gema Igual ha recordado que también está el hospital de campaña que se ha instalado en la zona para que estos vecinos coman algo y estén calientes.



A los vecinos de los dos edificios colindantes al siniestrado, que han sido desalojados, se les ha ofrecido también el centro Princesa Letizia para que puedan quedarse allí, pero la alcaldesa ha explicado que esos ciudadanos han preferido irse a otros lugares.

