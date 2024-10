El Kremlin niega contactos regulares entre Putin y Elon Musk desde finales de 2022

El Kremlin negó este viernes contactos regulares entre el presidente ruso, Vladímir Putin, con el multimillonario estadounidense Elon Musk, propietario de la empresa Starlink, desde finales de 2022.



"No, eso no es cierto. Se trata de una información absolutamente falsa publicada en The Wall Street Journal", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.



El diario estadounidense escribió previamente que el magnate tecnológico, aliado de Donald Trump, conversó con el líder ruso de temas privados, negocios y las tensiones geopolíticas.



En particular, según el medio, Putin le había pedido a Musk que no activase Starlink, los servicios de internet por satélite, sobre Taiwán como favor al presidente chino, Xi Jinping.



Peskov aseguró que Putin solo ha conversado una vez con Musk y ese contacto tuvo lugar "antes de 2022".



"La conversación fue más bien de carácter informativo. Hablaron sobre tecnologías visionarias, soluciones tecnológicas para el futuro, (...) direcciones del desarrollo tecnológico que Musk considera prometedoras. Putin habló de cómo nos van las cosas a nosotros", dijo el portavoz del Kremlin.



Insistió en que este fue "el único contacto" entre ambos y las declaraciones que sostienen lo contrario son "absolutamente falsas".



En este sentido, opinó que las informaciones que se publican ahora corresponden a una "feroz" campaña electoral en Estados Unidos.



"La carrera electoral ha entrado en su fase final y, por supuesto, los contrincantes no le hacen ascos a nada. Recuerden que hace una semana decían que Putin supuestamente habla con Trump todo el día, ahora supuestamente habla con Musk. Todo eso es mentira", concluyó.

