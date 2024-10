El Ejército israelí allana un hospital del norte de Gaza donde hay más de cien pacientes

El Ejército israelí allanó este viernes el hospital Kamal Adwan de Beit Lahia (norte de Gaza), donde hay más de un centenar de personas atrapadas, y pidió a los pacientes trasladarse al patio central, recoge la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.



El Kamal Adwan es uno de los pocos centros todavía operativos en el norte de la Franja, donde tres semanas de dura ofensiva israelí han dejado más de 700 muertos y miles de personas desplazadas, según datos de las autoridades gazatíes.



La cadena catarí Al Jazeera, que cita a fuentes de la Defensa Civil de Gaza, asegura que más de 150 pacientes y personal médico están atrapados en el centro.



En la tarde del jueves, tanques israelíes dispararon contra el hospital y destruyeron una estación de oxígeno, según el medio.



El Ministerio de Sanidad del enclave palestino, gobernado por el grupo islamista Hamás, denunció que la situación en el centro "es catastrófica en todos los sentidos de la palabra", y dijo que cientos de pacientes, personal médico y desplazados se encuentran detenidos por las fuerzas sin comida ni medicinas.



"No entendemos cómo el mundo se permite mantenerse de brazos cruzados y observar el genocidio más horripilante y la operación sistemática más amplia para destruir el sistema sanitario (...) sin mover un dedo", lamentó en un comunicado, en el que pidió hacer "todo lo posible" por salvar el hospital.



Mientras, canales palestinos en redes sociales denuncian que los hombres están siendo detenidos en el hospital y llevados fuera para ser interrogados, junto a imágenes no verificadas que muestran hombres en ropa interior y maniatados frente a un grupo de soldados.



Por otro lado, el organismo militar encargado de la gestión de los asuntos civiles en Gaza (COGAT) aseguró este viernes que anoche facilitó el traslado de 23 pacientes, la mayoría menores, del Kamal Adwan a otros hospitales de la Franja, y que el centro recibió combustible y 180 unidades de sangre para transfusiones.



La Defensa Civil gazatí alertó en la madrugada del jueves de que los servicios médicos de emergencia se han suspendido en el norte del enclave ante la dura ofensiva israelí, que "mantiene bajo asedio los principales hospitales y ataca directamente las ambulancias y equipos de rescate" desde hace veinte días.



El hospital Indonesio de Beit Lahia tuvo que cerrar por los ataques, mientras que el Kamal Adwan, en la misma ciudad, y el Al Awda, dentro del campamento de refugiados de Yabalia, funcionan a duras penas y al borde del colapso.



"Los vehículos de la Defensa Civil han sido atacados directamente, y la única ambulancia que quedaba en el norte ha sido destruida por la artillería israelí", dijo el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal.



Mientras, las autoridades gazatíes estiman que una nueva tanda de ataques contra el campamento de refugiados de Yabalia ha causado unos 150 muertos, aunque los servicios de rescate no han podido acceder a la zona por el asedio de las tropas israelíes.



Israel asegura haber matado a más de 200 combatientes en su nueva ofensiva en el norte del enclave.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es